Ο Λάχλαν Μέρντοχ, ο πρωτότοκος γιος του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, Ρούπερτ Μέρντοχ, κέρδισε τον έλεγχο της οικογενειακής αυτοκρατορίας και ανέλαβε τα ηνία της Fox Corporation. Για δεκαετίες, η οικογένεια Μέρντοχ βρισκόταν σε μια πικρή διαμάχη σχετικά με το ποιος θα διαδεχτεί τον πατριάρχη στην ηγεσία, μια ιστορία γεμάτη ίντριγκα που ενέπνευσε τη δημοφιλή σειρά του HBO, Succession.

Σύμφωνα με συμφωνία που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, ο Λάχλαν, ο οποίος ήδη διηύθυνε την οικογενειακή αυτοκρατορία ως πρόεδρος της News Corp και διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικός πρόεδρος της Fox Corporation, εξασφάλισε την ηγετική του θέση για τα επόμενα 25 χρόνια. Η συμφωνία αξίας 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τους New York Times, έβαλε τέλος στη δικαστική διαμάχη που ξέσπασε όταν ο Ρούπερτ, 94 ετών, επιχείρησε ανεπιτυχώς να αλλάξει το οικογενειακό καταπίστευμα, ώστε να παραδώσει τον έλεγχο στον Λάχλαν, 54 ετών.

Σε δικαστική απόφαση του Δεκεμβρίου 2024, ο κομισάριος διαθηκών της Νεβάδα, Έντμουντ Τζ. Γκόρμαν Τζούνιορ, ανέφερε ότι ο Ρούπερτ και ο Λάχλαν ενήργησαν με «κακή πίστη» μέσα από ένα «προσεκτικά σχεδιασμένο κόλπο» με στόχο να «εξασφαλίσουν μόνιμα τις εκτελεστικές θέσεις του Λάχλαν Μέρντοχ» στην αυτοκρατορία των μέσων. «Η προσπάθεια αυτή ήταν μια απόπειρα να γείρει η ζυγαριά υπέρ του Λάχλαν Μέρντοχ μετά τον θάνατο του Ρούπερτ Μέρντοχ, ώστε η διαδοχή του να καταστεί αμετάβλητη», σημείωσε ο Γκόρμαν.

Τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του Ρούπερτ, η Προυντένς, η Ελίζαμπεθ και ο Τζέιμς, θα πουλήσουν τις προσωπικές τους συμμετοχές στη Fox Corporation και τη News Corp μέσα σε διάστημα έξι μηνών, στο πλαίσιο της συμφωνίας. Οι New York Times ανέφεραν ότι καθένας από τους τρεις θα λάβει 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια για τις μετοχές του. Ένα νέο καταπίστευμα, που θα λήξει το 2050, θα δημιουργηθεί προς όφελος του Λάχλαν και των δύο μικρότερων θυγατέρων του Ρούπερτ, της Γκρέις και της Κλόε.

«Το διοικητικό συμβούλιο της FOX καλωσορίζει αυτές τις εξελίξεις και πιστεύει ότι η ηγεσία, το όραμα και η διαχείριση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Πρόεδρο της Εταιρείας, Λάχλαν Μέρντοχ, θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση της στρατηγικής και της επιτυχίας της Εταιρείας», ανέφερε η Fox Corporation σε δελτίο Τύπου. Ο Ρούπερτ Μέρντοχ επιδίωξε να προστατεύσει τη συντηρητική φωνή μέσα από την αυτοκρατορία του, η οποία περιλαμβάνει το Fox News, τη Wall Street Journal και τη New York Post, και αυτό θα το πετύχει με τον Λάχλαν. Η Προυντένς, η Ελίζαμπεθ και ο Τζέιμς είναι λιγότερο συντηρητικοί σε σύγκριση με τον αδερφό τους, σύμφωνα με τους New York Times.