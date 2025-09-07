Η πρώτη έρευνα για την τραγωδία στη Λισαβόνα έδειξε ότι κόπηκε το καλώδιο που συνέδεε δύο βαγόνια του ιστορικού τελεφερίκ της πόλης, με αποτέλεσμα μέσα σε 50 δευτερόλεπτα να συντριβεί με ταχύτητα 60 χιλιομέτρων την ώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν το Σάββατο από το γραφείο ερευνών αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων της Πορτογαλίας (GPIAAF) σχετικά με την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, τραυματίζοντας άλλους 25, εκ των οποίων οι πέντε είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ένας χειριστής προσπάθησε να εφαρμόσει φρένα έκτακτης ανάγκης, αλλά απέτυχε να αποτρέψει τον εκτροχιασμό, σημείωσαν οι ερευνητές.

Μια προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση είχε πραγματοποιηθεί το πρωί του ατυχήματος, αλλά η περιοχή όπου έσπασε το καλώδιο «δεν ήταν ορατή χωρίς αποσυναρμολόγηση» και ο υπόλοιπος μηχανισμός λειτουργούσε κανονικά, προστίθεται στην έκθεση.

Τα βαγόνια του εμβληματικού τελεφερίκ Glória της πόλης δεν είχαν διανύσει περισσότερα από έξι μέτρα όταν «έχασαν ξαφνικά τη δύναμη εξισορρόπησης του συνδετικού καλωδίου».

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής, το πρόγραμμα προγραμματισμένης συντήρησης ήταν ενημερωμένο και το πρωί του ατυχήματος είχε διεξαχθεί προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση, η οποία δεν εντόπισε καμία ανωμαλία στα καλώδια ή στα συστήματα πέδησης των οχημάτων», δήλωσε ο οργανισμός.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι το καλώδιο είχε συμπληρώσει μόλις 337 ημέρες από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των 600 ημερών λειτουργίας του και παραμένει ασαφές πόσοι επιβάτες ταξίδευαν στο βαγόνι – το οποίο μπορεί να χωρέσει περίπου 40 άτομα – και πόσοι βρίσκονταν στο δρόμο.

Για το ατύχημα διεξάγονται τώρα δύο χωριστές έρευνες: Μία από το γραφείο του ανακριτή ατυχημάτων και μία από το γραφείο του εισαγγελέα. Η GPIAAF δήλωσε ότι οι δύο έρευνες είναι εντελώς ανεξάρτητες η μία από την άλλη και ότι θα δημοσιεύσει προκαταρκτική έκθεση για το ατύχημα εντός 45 ημερών.