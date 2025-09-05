Ένα άγνωστο μέχρι σήμερα πορτρέτο, που ενδέχεται να απεικονίζει τον ομοφυλοφιλικό εραστή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, αποκαλύφθηκε πρόσφατα. Η μικρογραφία, ζωγραφισμένη στην πίσω πλευρά μιας τράπουλας, μπορεί να αποτελεί ένα προσωπικό έργο που απεικονίζει τον προστάτη και εραστή του δραματουργού, με μεγάλη συναισθηματική σημασία για τον κάτοχό της. Η δρ Ελίζαμπεθ Γκόλντρινγκ, ιστορικός τέχνης και επίτιμη αναγνώστρια στο Πανεπιστήμιο του Γουόρικ, ανέφερε ότι η ζωγραφιά του 16ου αιώνα πιθανότατα ήταν ένα «σύμβολο αγάπης», που φανερώνει τον στενό δεσμό ανάμεσα στον Σαίξπηρ και τον απεικονιζόμενο.

Το πορτρέτο απεικονίζει τον Χένρι Ράιθεσλι, τρίτο κόμη του Σαουθάμπτον και θεωρείται ότι ο αριστοκράτης υπήρξε ο «Όμορφος Νέος» σε πολλά από τα σονέτα του Σαίξπηρ. Αρχικά, η μικρογραφία αποτελούσε μέρος μιας ιδιωτικής συλλογής που ανήκε στην οικογένειά του και πρόσφατα πωλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή. Η ζωγραφιά πιθανότατα δόθηκε από τον κόμη στον Σαίξπηρ, αλλά επιστράφηκε σε αυτόν γύρω στο χρονικό διάστημα που παντρεύτηκε την Ελίζαμπεθ Βέρνον το 1598, γεγονός ασυνήθιστο για σύμβολα αγάπης, τα οποία συνήθως παραμένουν στον αρχικό παραλήπτη.

Σύμφωνα με την Daily Mail, στην πίσω πλευρά του έργου είναι ορατή η κόκκινη καρδιά μιας τράπουλας, καθώς και ένα μεγάλο μαύρο βέλος – μοτίβο που εμφανίζεται και στο προσωπικό οικόσημο του Σαίξπηρ. Η μικρογραφία δημιουργήθηκε από τον αγαπημένο ζωγράφο πορτρέτων της Βασίλισσας Ελισάβετ Α’, Νίκολας Χίλαρντ, τη δεκαετία του 1590, χρονικό διάστημα που συμπίπτει με την έκδοση δύο ερωτικών ποιημάτων του Σαίξπηρ, του «Αφροδίτη και Άδωνις» (1593) και του «Βιασμού της Λουκρητίας» (1594), και τα δύο αφιερωμένα στον κόμη. Στο έργο «Βιασμός της Λουκρητίας», ο Σαίξπηρ γράφει: «Η αγάπη που αφιερώνω στην εξοχότητά σας είναι χωρίς τέλος… Αυτό που έχω κάνει είναι δικό σας, αυτό που πρόκειται να κάνω είναι δικό σας».

Σχολιάζοντας το πορτρέτο, η δρ Γκόλντρινγκ τόνισε στην εφημερίδα The Telegraph: «Οι μικρογραφίες είναι πολύ προσωπικές, ιδιωτικές, στενά συνδεδεμένες με το σώμα και συχνά φοριούνται κοντά στην καρδιά. Ανταλλάσσονταν συχνά ως σύμβολα αγάπης». Η ανάλυση της μικρογραφίας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ιστορικό τέχνης Έμα Ράδερφορντ, με την οποία η δρ Γκόλντρινγκ έχει συνεργαστεί για την αυθεντικοποίηση άλλων μικρογραφιών του Χίλαρντ, ενώ οι δύο ειδικοί συμβουλεύτηκαν και τον καθηγητή, Σερ Τζόναθαν Μπέιτ, πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και κορυφαίο σύγχρονο μελετητή του Σαίξπηρ.

Ο Σερ Τζόναθαν δήλωσε στους Times: «Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα. Έχω δει εκατοντάδες μικρογραφίες του 16ου αιώνα, είναι έντονα προσωπικές εικόνες. Αυτή φαίνεται ακόμα πιο ιδιωτική. Δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ μια πίσω πλευρά τράπουλας κατεστραμμένη με αυτόν τον τρόπο, με την εξάλειψη της καρδιάς. Και για να φτάσει κανείς στην πίσω πλευρά μιας μικρογραφίας στην Ελισαβετιανή Αγγλία, θα έπρεπε να την αφαιρέσει από ένα πολύ, πολύ ακριβό φυλαχτό. Αυτό μοιάζει με πράξη μεγάλου πάθους».