Ολοένα και περισσότερο ανησυχούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ότι η Ρωσία θα εξαπολύσει μια νέα επίθεση στην Ουκρανία, καθώς συναντώνται με τον πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα του.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας τους στην Τουλόν την περασμένη εβδομάδα, Γερμανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι συζήτησαν για τα ρωσικά στρατεύματα που συγκεντρώνονται έξω από το Ποκρόφσκ, ένα «οχυρό» που ελέγχεται από την Ουκρανία στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, αλλά το Bloomberg γράφει πως ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία είχε μεταφέρει 100.000 στρατιώτες στην πρώτη γραμμή έξω από την πόλη, την οποία οι δυνάμεις του Κρεμλίνου προσπαθούν να περικυκλώσουν και να καταλάβουν χωρίς επιτυχία για περισσότερο από έναν χρόνο. Η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα ανοίξει τον δρόμο για μια ρωσική επίθεση σε μεγαλύτερες πόλεις όπως το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ.

Αποστολή στρατιωτών στην Ουκρανία

Το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα με γνώση επί του θέματος, αναφέρει πως η σημερινή συγκέντρωση του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων» στη γαλλική πρωτεύουσα έχει ως στόχο την ολοκλήρωση των συζητήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για τη μεταπολεμική Ουκρανία. Επιπρόσθετα, οι ηγέτες θα έχουν επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποστολή στρατιωτών στην Ουκρανία ως εγγύηση ασφαλείας ύστερα από τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη χώρα παραμένει, σύμφωνα με το Bloomberg, μια προοπτική που εξακολουθεί να διχάζει πολλούς Ευρωπαίους συμμάχους, ενώ η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν θα το ανεχθεί. Ο Τραμπ, που έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο της ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων, δήλωσε ωστόσο ότι η χώρα του μπορεί να παράσχει αεροπορική και μυστική υποστήριξη.

Σύμφωνα με έναν ανώτερο Ευρωπαίο διπλωμάτη, η δυναμική που παρατηρήθηκε στις αρχές του περασμένου μήνα στις διπλωματικές προσπάθειες έχει μειωθεί, με τις διαπραγματεύσεις να έχουν καθυστερήσει, καθώς η Ρωσία προετοιμάζεται να επιτεθεί περαιτέρω στο ουκρανικό έδαφος.

Εντείνονται οι επιθέσεις

Παρά την πρόσφατη προσπάθεια του Τραμπ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου, η Μόσχα δεν έχει δείξει προθυμία να δεσμευτεί σε μια εκεχειρία. Επιπρόσθετα, παρόλο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απειλήσει το Κρεμλίνο με κυρώσεις, μέχρι στιγμής δεν τις έχει επιβάλει.

Η Ρωσία, αντιθέτως, έχει εντείνει τις αεροπορικές της επιθέσεις εν μέσω των διπλωματικών προσπαθειών του Τραμπ, με τον Ιούλιο να είναι ο πιο θανατηφόρος μήνας για τους αμάχους στην Ουκρανία από τον Μάιο του 2022. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 589 σκοτώθηκαν και 1.152 τραυματίστηκαν, ενώ οι τοπικές αρχές αναφέρουν πως η τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο στις 28 Αυγούστου σκότωσε τουλάχιστον 25 ανθρώπους.

Ελλείψει οποιασδήποτε ενδείξεως ότι η Ρωσία σχεδιάζει να τερματίσει σύντομα τον πόλεμο, το Bloomberg γράφει πως ο Ζελένσκι και οι ξένοι υποστηρικτές του εργάζονται τώρα για την ενίσχυση του ουκρανικού στρατού – μια προσπάθεια την οποία ο πρωθυπουργός Φρίντριχ Μερτς περιέγραψε ως «την πιο σημαντική εγγύηση ασφάλειας που μπορούμε να δώσουμε».

Ερωτήσεις σχετικά με τα ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία δεν μπορούν να απαντηθούν μέχρι να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, Μερτς, τονίζοντας πως: «Η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να αμυνθεί μακροπρόθεσμα και θέλουμε να τη βοηθήσουμε να το κάνει, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον».