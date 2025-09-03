Τουλάχιστον 29 άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν ένα πλεούμενο με περίπου 80 επιβαίνοντες βυθίστηκε στην πολιτεία Νίγηρ, στη βόρεια-κεντρική Νιγηρία, όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα, που εκτυλίχτηκε προχθές Τρίτη περί το μεσημέρι, οφειλόταν σε «υπερφόρτωση» του σκάφους, που προσέκρουσε με «κλαδί δέντρου» σε ποταμό, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της υπηρεσία διάσωσης. Αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού, ο Αμπουμπακάρ Ιντρίς, έδωσε τον ίδιο απολογισμό μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.