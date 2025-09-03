Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε εκ νέου σήμερα τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, υποστηρίζοντας ότι θα ακολουθούσε ο τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πείτε στη Χαμάς να επιστρέψει ΑΜΕΣΩΣ και τους 20 ομήρους (όχι δύο ή πέντε ή επτά!) και τα πράγματα θα αλλάξουν ραγδαία. ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στον τερματισμό του πολέμου.

Η άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, είχε προκαλέσει τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά 25 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Έκτοτε, περισσότεροι από 63.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Έτοιμος να αναπτύξει περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, υποδεχόμενος τον Πολωνό ομόλογό του Κάρολ Ναβρότσκι, ότι αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στην Πολωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει έτοιμος να αυξήσει τον αριθμό των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Πολωνία αν του ζητηθεί.

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επαναλαμβάνει διαρκώς την προοπτική μείωσης του όγκου των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι αμερικανικά στρατεύματα στην Πολωνία θα παραμείνουν εκεί. «Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν την Πολωνία να προστατέψει τον εαυτό της», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ ανέφερε: «Θα μάθουμε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες πόσο καλές είναι οι σχέσεις με την Ρωσία».

Είπε επίσης ότι θα συζητήσει για εμπόριο και άλλα ζητήματα με τον Ναβρότσκι κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα μια «όμορφη τελετή», αλλά πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στην τελετή θα έπρεπε να είχε γίνει αναφορά στις ΗΠΑ.

«Νόμιζα ότι ήταν μια όμορφη τελετή. Τη βρήκα πολύ, πολύ εντυπωσιακή», είπε. «Παρακολούθησα την ομιλία χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος Σι είναι φίλος μου, αλλά σκέφτηκα ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν αναφερθεί χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια αυτής της ομιλίας, επειδή βοηθήσαμε την Κίνα πάρα πολύ».

Πηγή: ΑΠΕ