Τη ζωή της έχασε μπροστά στα μάτια του γιου της μια 45χρονη μητέρα στη Ρωσία που έπεσε από ύψος 88 μέτρων, ενώ προσπαθούσε να βγάλει selfie λίγα δευτερόλεπτα μετά από ένα επιτυχημένο άλμα bungee jumping την ημέρα των γενεθλίων της.

Η 45χρονη, Elizaveta Gushchina, η οποία ήταν φανατική οπαδός των extreme sports, «γλίστρησε και έπεσε» από ύψος 88 μέτρων από τον εγκαταλελειμμένο πύργο από τον οποίο νωρίτερα είχε κάνει ένα θεαματικό άλμα με σχοινί για να γιορτάσει τα γενέθλιά της.

Ο 23χρονος γιος της, Νικίτα, ήταν παρών όταν η άτυχη γυναίκα έπεσε από τον πύργο στο Παβλόφσκ, που βρίσκεται κοντά στην Αγία Πετρούπολη.

Βίντεο που έχει αναρτήσει η Daily Mail δείχνει το επιτυχημένο άλμα που πραγματοποίησε η 45χρονη, όπου φαίνεται να αιωρείται ακριβώς πάνω από το έδαφος και να φωνάζει από τον ενθουσιασμό της την ώρα που πέφτει.

Η Mail αναφέρει πως η γυναίκα δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του άλματος, ωστόσο λίγο αργότερα ανέβηκε ξανά στον πύργο για να «βγάλει μια selfie ως ενθύμιο», πριν πέσει.

Η εταιρεία 23block, που διαχειρίζεται τη δημοφιλή εγκατάσταση για το bungee jumping, σε δήλωσή της ανέφερε: «Σε τραγικές συνθήκες, η έμπειρη άλτρια και μητέρα δύο παιδιών έχει πεθάνει. Η Elizaveta Gushchina, μαζί με τον γιο της Νικίτα, ήταν μέλος της αθλητικής μας ομάδας. Τώρα όλη η ομάδα θρηνεί για την απώλειά της. Είναι μια πολύ μεγάλη τραγωδία για εμάς».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εισαγγελία του κράτους έχει ξεκινήσει έρευνα για τον θάνατο της γυναίκας.