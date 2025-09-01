Ένα περιστατικό στο US Open προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή και άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση γύρω από την ευγένεια, την αξιοπρέπεια και τη δημόσια εικόνα. Κατά τη διάρκεια της υπογραφής αυτόγραφων από τον Πολωνό τενίστα, Καμίλ Μάιρζακ, μετά τη νίκη του επί του Κατσάνοφ, ο αθλητής έτεινε το καπέλο του σε έναν μικρό θαυμαστή. Πριν το παιδί προλάβει να το πάρει, ένας άνδρας το άρπαξε μέσα από τα χέρια του και το παρέδωσε σε μια γυναίκα που το έβαλε στην τσάντα της, αδιαφορώντας για τις φανερές διαμαρτυρίες του μικρού.

Το σκηνικό καταγράφηκε σε κάμερα και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στα social media, με εκατομμύρια χρήστες να καταδικάζουν τη συμπεριφορά του άνδρα.

Ο ίδιος ταυτοποιήθηκε ως ο Πολωνός επιχειρηματίας Πιότρ Στσέρεκ, CEO γνωστής εταιρείας, ο οποίος έπειτα από ημέρες σιωπής αποφάσισε να απαντήσει δημόσια σε δηλώσεις που προκάλεσαν νέα κύματα αντιδράσεων, σύμφωνα με το Times of India.

«Το πρόσφατο περιστατικό στον αγώνα τένις προκάλεσε δυσανάλογη αναταραχή στο διαδίκτυο. Φυσικά, όλα έχουν να κάνουν με το περίφημο καπέλο. Ναι, το πήρα. Ναι, το έκανα γρήγορα. Αλλά όπως λέω πάντα, στη ζωή ισχύει το “όποιος έρχεται πρώτος, εξυπηρετείται και πρώτος”».

Σε δεύτερη δήλωσή του είπε: «Έκανα το σωστό, έκλεψα το καπέλο του επειδή ήθελα, αλλά γιατί να το χρειαζόταν αφού είχε ήδη πέντε υπογραφές από όλους; Και εγώ άξιζα κάτι και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να διώξετε την εταιρεία μου, γιατί δεν έχει καμία σχέση με αυτό».

HE'S DOUBLING DOWN! lol



TRANSLATION:

Ladies and Gentlemen,



The recent incident at the tennis match caused a disproportionate online uproar. It's all about the famous hat, of course. Yes, I took it. Yes, I did it quickly. But as I've always said, life is about first come, first… pic.twitter.com/nNUZ42Ebey — Dandy Jim (@DandyJim_) August 30, 2025

Η συγκινητική κίνηση του τενίστα

Ο Καμίλ Μάιρζακ, όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη μέσω του διαδικτύου, ξεκίνησε αναζήτηση για να βρει το παιδί, ζητώντας βοήθεια από τους ακολούθους του στο Instagram.

Μέσα σε λίγες ώρες, το αγόρι βρέθηκε και οι δυο τους συναντήθηκαν. Ο τενίστας τού χάρισε προσωπικά ένα νέο καπέλο, σε μια συγκινητική στιγμή που έκλεισε με θετικό τρόπο μια ιστορία που ξεκίνησε με απογοήτευση.

«Είμαι εντυπωσιασμένος από τη δύναμη του ίντερνετ. Το βρήκαμε! Όλα καλά πλέον», δήλωσε ο Καμίλ Μάιρζακ.