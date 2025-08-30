Ο Μπιλ Κλίντον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο ερωτημάτων σχετικά με την υγεία του, αφού ο ίδιος και η σύζυγός του, Χίλαρι, εθεάθησαν να αναχωρούν από την περιοχή Χάμπτονς αυτήν την εβδομάδα, έχοντας μαζί τους μια τσάντα με φορητό απινιδωτή, μόλις δύο μήνες αφότου ο 79χρονος πρώην πρόεδρος είχε καταγραφεί να παραπατά σε πεζοδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Το ζεύγος των Δημοκρατικών πολιτικών απαθανατίστηκε την Πέμπτη να κρατά κάτι που φαινόταν να είναι μια Propaq MD Air Medical Bag, δηλαδή ένα φορητό μόνιτορ και απινιδωτής που χρησιμοποιείται συχνά σε έκτακτες ανάγκες, καθώς επιβιβαζόταν σε ιδιωτικό αεροσκάφος.

Bill Clinton seen with defibrillator at Hamptons airport — sparking new concerns over ex-prez’s health https://t.co/s0yVVPce3S pic.twitter.com/wjDNmAeRi5 — New York Post (@nypost) August 29, 2025

Ο Κλίντον, φορώντας μπλε σακάκι και μπεζ καπέλο, συνοδευόταν από την προσωπική του ασφάλεια. Η Χίλαρι, πρώην υπουργός Εξωτερικών και δύο φορές αποτυχημένη υποψήφια για την προεδρία, φορούσε μαύρο φούτερ πάνω από μπλε σετ ρούχων. Η εικόνα τους πυροδότησε αμέσως νέες ανησυχίες για την εύθραυστη κατάσταση του πρώην προέδρου, δεδομένου του ιστορικού του με σοβαρά καρδιακά προβλήματα.

Ο Κλίντον αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα υγείας εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, έχοντας υποβληθεί σε τετραπλό bypass και σε πολλαπλές νοσηλείες. Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν πρώτες από τη Daily Mail.

Ο ίδιος δεν έχει αποκαλύψει ποτέ δημόσια ότι χρειάζεται φορητό απινιδωτή, όμως το ιατρικό του ιστορικό είναι γνωστό: το 2004 υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση τετραπλού bypass στη Νέα Υόρκη, το 2005 νοσηλεύτηκε ξανά για επέμβαση σε κατεστραμμένο πνεύμονα λόγω ουλών από το bypass, ενώ το 2010 χρειάστηκε δύο στεντ σε φραγμένη αρτηρία.

Αργότερα άλλαξε τρόπο ζωής, υιοθέτησε σχεδόν vegan διατροφή και έχασε βάρος, αποδίδοντας στη δίαιτα «μια δεύτερη ευκαιρία». Παρ’ όλα αυτά, τα προβλήματα υγείας συνεχίστηκαν: το 2021 νοσηλεύτηκε στην Καλιφόρνια με ουρολογική λοίμωξη που προκάλεσε σήψη, ενώ τον Δεκέμβριο του 2023 εισήχθη ξανά στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό, λαμβάνοντας εξιτήριο την επόμενη μέρα.

BILL CLINTON NOW SHADOWED BY A DEFIBRILLATOR TEAM



He was spotted exiting his private plane after leaving the Hamptons with a Propaq MD Air Medical Bag in tow, a device used for cardiac emergencies and trauma cases.



Do you think he brought that on Epstein's plane also? pic.twitter.com/HNiqMzbkfx — HustleBitch (@HustleBitch_) August 29, 2025

Το περιστατικό στη Νέα Υόρκη

Σε πρόσφατη δημόσια εμφάνιση στη Νέα Υόρκη παραπάτησε, χρειάστηκε να στηριχθεί σε κολόνα, και το αριστερό του πόδι λύγισε. Τέτοια περιστατικά ενισχύουν τις υποψίες ότι η κατάστασή του μπορεί να επιδεινώνεται. Οι φορητοί απινιδωτές όπως αυτός που εθεάθη να μεταφέρεται, χρησιμοποιούνται για άτομα με υψηλό κίνδυνο καρδιακής ανακοπής.

Παρά τα σενάρια που κυκλοφορούν σε ταμπλόιντ περί εκφυλιστικών παθήσεων όπως το Πάρκινσον, καμία αξιόπιστη πηγή δεν έχει επιβεβαιώσει τέτοια διάγνωση. Οι γιατροί του και οι συνεργάτες του αποφεύγουν να σχολιάσουν πέρα από τις γνωστές καρδιακές και λοιμώδεις παθήσεις του.

Το ζεύγος Κλίντον βρίσκεται αυτό το καλοκαίρι στο μικροσκόπιο και για πολιτικούς λόγους.

Bill Clinton's female gait is on full display in this older and rather odd video.



Nothing to see here, just an old doddering ex-prez troon shuffling through the city streets and appearing to get kicked out of a coffee shop, then embarrassingly ignored while signing books.



Poor… https://t.co/gqdzcF82vi pic.twitter.com/ilG0KWu9pX — Cyber Egg (@egg335374) August 23, 2025

Στις αρχές Αυγούστου, η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ κάλεσε με κλήτευση και τους δύο να καταθέσουν στο πλαίσιο έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε την υπόθεση του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν. Ούτε ο Μπιλ ούτε η Χίλαρι κατηγορούνται για κάποια παρανομία, ωστόσο θα καταθέσουν τον Οκτώβριο.

Στα απομνημονεύματά του το 2024, ο Κλίντον είχε παραδεχτεί ότι ταξίδεψε με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταϊν, αλλά επέμεινε πως δεν γνώριζε για τα εγκλήματά του, γράφοντας: «Αν και μου έδωσε την ευκαιρία να επισκεφθώ το έργο του ιδρύματός μου, το να ταξιδέψω με το αεροπλάνο του Έπσταϊν δεν άξιζε τα χρόνια ερωτήσεων που ακολούθησαν. Μακάρι να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ».

Παρά τις δυσκολίες, ο Κλίντον παραμένει ενεργός στη Δημοκρατική παράταξη και σε εκδηλώσεις του ιδρύματός του, αν και εμφανώς πιο αδύναμος. Στα 79 του χρόνια είναι ο τρίτος γηραιότερος εν ζωή πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά τον Τζο Μπάιντεν (82) και τον Τζορτζ Μπους τον νεότερο (82, κατά επτά εβδομάδες μεγαλύτερος). Ο Τζίμι Κάρτερ, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών, παραμένει ο μακροβιότερος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία.

Η New York Post έχει ζητήσει επίσημο σχόλιο από τους Κλίντον.