Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε σήμερα πως οι δυτικές χώρες έχουν πλέον 30 ημέρες περιθώριο για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην κρίση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Μπαίνουμε σε μια νέα φάση 30 ημερών (…) την οποία οφείλουμε πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε για να βρεθούν διπλωματικές λύσεις», δήλωσε πριν από την έναρξη συνόδου της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, την επομένη της απόφασης που έλαβαν οι Ευρωπαίοι να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό που προβλέπει επαναφορά σε διάστημα ενός μήνα των διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν.

Το αίτημα αυτό αναμένεται να εξεταστεί σήμερα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε σε επιστολή του πως το Ιράν είναι έτοιμο να επιστρέψει σε «δίκαιες» συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, εφόσον η Δύση δείξει «καλή θέληση». Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την κίνηση τριών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να επαναφέρουν σε ισχύ τις κυρώσεις του ΟΗΕ κατά της Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ