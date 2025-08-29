Η δολοφονία του Σαλ Μινέο, του γοητευτικού ηθοποιού των ταινιών «Επαναστάτης χωρίς αιτία» και «Γίγαντας», εξακολουθεί να τροφοδοτεί θεωρίες συνωμοσίας σχεδόν μισό αιώνα μετά.

Για κάποιους ήταν μια απλή ληστεία που πήγε στραβά. Για άλλους, πίσω από το μαχαίρωμα έξω από το διαμέρισμά του στο Δυτικό Χόλιγουντ το 1976, κρύβονται ιστορίες εκδίκησης, σεξουαλικού εκβιασμού, σκοτεινών μυστικών του Χόλιγουντ και ακόμη και μυστικές επιχειρήσεις της CIA, όπως αναφέρει η New York Post.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός έγινε έτσι ο δεύτερος πρωταγωνιστής του «Επαναστάτης χωρίς αιτία» που βρήκε τραγικό τέλος, μετά τον Τζέιμς Ντιν, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο τον Σεπτέμβριο του 1955, έναν μήνα πριν κυκλοφορήσει η ταινία. Η «κατάρα του Rebel» ολοκληρώθηκε με τη Νάταλι Γουντ, η οποία πνίγηκε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες το 1981.

Ο καταδικασμένος δολοφόνος του αστέρα των 50s επιμένει πως είναι αθώος

Ο Λάιονελ «Ρέι Ρέι» Γουίλιαμς, ο άνδρας που καταδικάστηκε το 1979 για τον φόνο του Σαλ Μινέο, επιμένει μέχρι σήμερα ότι είναι αθώος. «Ήθελαν να μας βγάλουν όλους από τον δρόμο, και το έκαναν», δήλωσε από το σπίτι του στην Καλιφόρνια. Μετά από δύο δεκαετίες στις φυλακές του Σαν Κουέντιν, αποφυλακίστηκε υπό όρους το 1998, όμως δεν έπαψε ποτέ να μιλά για δικαστική πλάνη.

Η νέα ταινία-ντοκιμαντέρ «Unseen Innocence» φέρνει ξανά στο φως την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι η αστυνομία έστησε την κατηγορία για να κλείσει γρήγορα ένα έγκλημα που συγκλόνισε το Χόλιγουντ.

Ο Σαλ Μινέο, υποψήφιος για Όσκαρ και ανοιχτά αμφιφυλόφιλος σε μια εποχή γεμάτη προκαταλήψεις, φημολογείται πως είχε σχέσεις με ισχυρούς άνδρες και γυναίκες του Χόλιγουντ και ότι απειλούσε να αποκαλύψει ονόματα. Μάλιστα, λίγο πριν από τον θάνατό του προωθούσε μια ταινία με τίτλο «Σιρχάν Σιρχάν», εμπνευσμένη από τον δολοφόνο του Ρόμπερτ Κένεντι, που αμφισβητούσε την επίσημη εκδοχή για τη δολοφονία. Φίλοι του λένε πως δεχόταν πιέσεις να σωπάσει, αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Τέσσερις μάρτυρες περιέγραψαν έναν ψηλό, ξανθό άνδρα να τρέχει μακριά από το σημείο της δολοφονίας, όμως οι αρχές κατηγόρησαν τον Γουίλιαμς, παρά τις αντιφάσεις. Οι θεωρίες για σεξουαλικά σκάνδαλα, εκβιασμούς με κασέτες, αλλά και εμπλοκή άλλων διασημοτήτων, όπως ο Μπομπ Κρέιν που βρέθηκε κι εκείνος δολοφονημένος δύο χρόνια αργότερα, συνεχίζουν να πλανώνται πάνω από την υπόθεση.

Σήμερα, στα 69 του, ο Λάιονελ Γουίλιαμς ζητά αποκατάσταση. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του «51 Years to Life», όπου περιγράφει τη δική του εκδοχή και δηλώνει ότι θέλει να «φύγει από τη ζωή χωρίς αυτόν τον φόνο στον φάκελό του».

Η υπόθεση του Σαλ Μινέο παραμένει ένα από τα πιο μυστηριώδη εγκλήματα του Χόλιγουντ, με θεωρίες συνωμοσίας που μοιάζουν να ξεπηδούν από σενάριο ταινίας.