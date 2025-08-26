Ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε σήμερα επιχείρηση στο κέντρο της πόλης της Ραμάλας, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στοχεύοντας συγκεκριμένα ένα ανταλλακτήριο νομισμάτων, και κατά τη διάρκεια της οποίας δεκάδες Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο.

«Οι δυνάμεις διεξήγαγαν στοχευμένη επιδρομή εναντίον μιας επιχείρησης ανταλλακτηρίου νομισμάτων που μετέφερε πόρους οι οποίοι προορίζονταν για τους τρομοκράτες της Χαμάς ώστε να χρηματοδοτεί τρομοκρατικές δραστηριότητες κατά του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο στρατός διευκρίνισε ότι κατάσχεσε «εκατοντάδες χιλιάδες σεκέλ» που «προορίζονταν για τρομοκρατία» και συνέλαβε πέντε άτομα.

Τουλάχιστον 27 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αυτής, σύμφωνα με ανακοίνωση της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, στην οποία διευκρινίζει ότι ανέλαβε την περίθαλψη οκτώ τραυματιών από σφαίρες, 14 από σφαίρες από καουτσούκ και πέντε από θραύσματα σφαιρών, καθώς και 31 ανθρώπων που παρουσίασαν προβλήματα μετά την εισπνοή δακρυγόνου, εκ των οποίων δύο έγκυες γυναίκες.

Ισραηλινοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν στο κέντρο της πόλης της Ραμάλας, κυρίως γύρω από την πλατεία αλ Μανάρα, κοντά στην αγορά, και ορισμένοι στρατιώτες εθεάθησαν να έχουν λάβει θέση στις ταράτσες κτιρίων στις ίδιες συνοικίες, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Οι ειδικές δυνάμεις εισήλθαν δια μιας. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε. Κατεβήκαμε για να δούμε και είδαμε τον στρατό να εισβάλει από παντού», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιχάμπ Άμπου Σνέινεχ, ένας μαγαζάτορας του κέντρου της πόλης.

Νεαροί Παλαιστίνιοι άρχισαν να πετούν πέτρες προς τους στρατιώτες μετά την έναρξη της επιχείρησης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο.

Παρότι ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί συχνά στη Δυτική Όχθη, κατεχόμενο έδαφος από το Ισραήλ από το 1967, είναι σχετικά σπάνιο να παρεμβαίνει στο κέντρο των πόλεων, και δη στη Ραμάλα, όπου έχει την έδρα της η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο στρατός είχε ήδη παρέμβει σε παλαιστινιακά ανταλλακτήρια νομισμάτων τα τελευταία χρόνια, την άνοιξη του 2025 ή ακόμη τον Δεκέμβριο του 2023.

Η Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε τη διακομιδή ενός 12χρονου αγοριού, τραυματισμένου από σφαίρα στην πλάτη, και ενός άνδρα 71 ετών, επίσης τραυματία.

Η οργάνωση αρωγής κατηγόρησε επίσης τον στρατό ότι εμποδίζει την πρόσβαση στους τραυματίες.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ο στρατός αποχώρησε από την περιοχή νωρίς το απόγευμα.

Η Αίγυπτος καταδίκασε τη στρατιωτική αυτή επιχείρηση καταγγέλλοντας “τις επιθετικές και εξτρεμιστικές πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης”, την οποία κατηγορεί ότι είναι “ο κύριος παράγοντας αποσταθεροποίησης της περιοχής”.

Η βία στη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος ξέσπασε έπειτα από την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023. Τότε 1.219 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά.

Σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει στοιχείων της Παλαιστινιακής Αρχής, τουλάχιστον 972 Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων πολλοί μαχητές αλλά και πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους στη Δυτική Όχθη μετά την ημερομηνία αυτή.

Τουλάχιστον 36 Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων άμαχοι και στρατιώτες, σκοτώθηκαν εκεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ