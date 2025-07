Μια Βρετανίδα, πρώην στέλεχος επιχειρήσεων σε εταιρεία, αποφάσισε να εγκαταλείψει την υψηλόβαθμη θέση της και να ξεκινήσει μια νέα ζωή ως εργάτρια σε εργοστάσιο με τον βασικό μισθό, δηλώνοντας πως η τεράστια μείωση των αποδοχών άξιζε για να απομακρύνει το άγχος από τη ζωή της, όπως αναφέρει η nypost.

Η 56χρονη Σάνι Χέιγκαν εργαζόταν επί δύο δεκαετίες ως υπεύθυνη ανάπτυξης επιχειρήσεων, με ετήσιες απολαβές περίπου 66.000 δολάρια. Αν και το ποσό αυτό δεν θεωρείται υπέρογκο, παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο ετήσιο μισθό στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος αγγίζει τις 47.000 δολάρια.

Στην πόλη της, το Γιορκ, η Χέιγκαν απολάμβανε έναν πολυτελή τρόπο ζωής, όμως η ψυχική και σωματική της υγεία επιδεινωνόταν. «Είχα μπει στον χώρο των επιχειρήσεων για 20 χρόνια και πάντα υπήρχε έντονο άγχος», δήλωσε στο Southwest News Service. «Όταν ήμουν νεότερη, μπορούσα να το διαχειριστώ, αλλά τώρα θέλω χρόνο να σκεφτώ τη ζωή και τον εαυτό μου. Σε τέτοιες θέσεις, δεν έχει σημασία πόσο σκληρά δουλεύεις γιατί πάντα θα ζητούν περισσότερα».

