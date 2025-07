Μια αμφιλεγόμενη νέα ερμηνεία χαραγμάτων στους τοίχους ενός αρχαίου αιγυπτιακού ορυχείου θα μπορούσε να αποδεικνύει ότι το βιβλίο της Εξόδου είναι αληθινό. Ο ερευνητής Μάικλ Μπαρ-Ρον υποστήριξε ότι μια πρωτο-σιναϊτική επιγραφή 3.800 ετών, η οποία βρέθηκε στο Σεραμπίτ ελ-Χαντίμ στη χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο, ενδέχεται να διαβάζεται «ζοτ μ’ Μοσέ», δηλαδή στα εβραϊκά «Αυτό είναι από τον Μωυσή». Η επιγραφή, χαραγμένη σε βράχο κοντά στην αποκαλούμενη «Σινά 357» στο Ορυχείο L, αποτελεί μέρος μιας συλλογής άνω των είκοσι πρωτο-σιναϊτικών κειμένων που ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές του 20ού αιώνα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, αυτά τα κείμενα, από τα πρώτα γνωστά αλφαβητικά συστήματα γραφής, εκτιμάται ότι δημιουργήθηκαν από σημιτόφωνους εργάτες στα τέλη της 12ης Δυναστείας, γύρω στο 1800 π.Χ. Ο Μπαρ-Ρον, που αφιέρωσε οκτώ χρόνια αναλύοντας εικόνες υψηλής ανάλυσης και τρισδιάστατες σαρώσεις, υποστήριξε ότι η φράση θα μπορούσε να δηλώνει είτε συγγραφή είτε αφιέρωση που σχετίζεται με κάποιον που ονομαζόταν Μωυσής. Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Μωυσής έβγαλε τους Ισραηλίτες από τη σκλαβιά της Αιγύπτου και είναι γνωστός επειδή έλαβε τις Δέκα Εντολές από τον Θεό στο Όρος Σινά. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο της ύπαρξής του.

Άλλες επιγραφές της περιοχής αναφέρονται στον «Ελ», θεότητα που συνδέεται με την πρώιμη ισραηλιτική λατρεία, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι το όνομα της αιγυπτιακής θεάς Χαθόρ έχει σβηστεί, υποδηλώνοντας πολιτιστικές και θρησκευτικές εντάσεις. Οι παραδοσιακοί επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί, επισημαίνοντας ότι, ενώ η πρωτο-σιναϊτική είναι το αρχαιότερο γνωστό αλφαβητικό σύστημα, τα γράμματά της είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν. Ο δρ Τόμας Σνάιντερ, αιγυπτιολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας, δήλωσε ότι «οι ισχυρισμοί αυτοί είναι εντελώς ατεκμηρίωτοι και παραπλανητικοί», προειδοποιώντας ότι «οι αυθαίρετες ταυτοποιήσεις γραμμάτων μπορούν να διαστρεβλώσουν την αρχαία ιστορία».

