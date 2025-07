Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ένας αγωνιστής κατά της ισραηλινής κατοχής στη Δυτική Όχθη δολοφονήθηκε από εποίκους, ενώ η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε πως διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για φόνο.

«Το υπουργείο Παιδείας (…) και η κοινότητα των εκπαιδευτικών θρηνούν τον μάρτυρα Άουντα Μουχάμαντ Χαθαλίν», ανέφερε το υπουργείο μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο εκπαιδευτικός (…) σκοτώθηκε από εποίκους» χθες Δευτέρα «κατά τη διάρκεια επίθεσής τους εναντίον του χωριού Ουμ αλ Χαΐρ», κοντά στη Χεβρώνα, στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, πρόσθεσε.

The Palestinian Mohammad Samer Suleiman Al-Jamal (27), who was shot dead by Israeli forces at the northern entrance to Hebron. pic.twitter.com/6J6z4oJsvE

Η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο νωρίτερα για έρευνα σε εξέλιξη έπειτα από «συμβάν κοντά στην τοποθεσία Καρμέλ», ισραηλινό οικισμό που γειτονεύει με το Ουμ αλ Χαΐρ.

«Ισραηλινός πολίτης προσήχθη επιτόπου, κατόπιν συνελήφθη από την αστυνομία για να ανακριθεί (…) Μετά το συμβάν, διαπιστώθηκε ο θάνατος ενός Παλαιστινίου. Η ακριβής εμπλοκή του στο συμβάν τελεί υπό επαλήθευση», σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

🇵🇸🩸🥀Mohammad Samer Suleiman Al-Jammal, 27 years old, was shot & killed by War Criminal forces that stole his body, at the northern entrance to Hebron, West Bank. His bod pic.twitter.com/ayS9d3gNdM