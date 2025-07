Πανικό σε πτήση της easyJet από το Λούτον του Λονδίνου προς τη Γλασκώβη προκάλεσε ένας 41χρονος άνδρας, καθώς σηκώθηκε όρθιος και φώναξε «Αλλάχ Ακμπάρ», «βόμβα» και «θάνατος στον Τραμπ».

Βίντεο που δείχνει την ένταση έκανε το γύρο του διαδικτύου και σύμφωνα με το Sky News δύο άνδρες ακινητοποίησαν αμέσως τον 41χρονο, τον οποίο έριξαν στο πάτωμα.

Στον επιβάτη απαγγέλθηκαν κατηγορίες όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στον προορισμό του, με εκπρόσωπο της αστυνομίας της Σκωτίας να σημειώνει:

«Προς το παρόν θεωρούμε ότι το περιστατικό περιορίστηκε στο άτομο που συνελήφθη και δεν εμπλέκονται άλλοι. Είμαστε ενήμεροι για τα βίντεο που κυκλοφορούν και αυτά εξετάζονται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία».

EasyJet flight U2609 declared an emergency on approach to Glasgow this morning due to an unruly passenger making threats



The aircraft, operating a scheduled flight from Luton to Glasgow, landed safely at 08:25 BST. The passenger was removed from the aircraft by police. 🎥@nyssa7 pic.twitter.com/iF7uSNPsHO