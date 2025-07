Οδηγοί ταξί στο Αφγανιστάν, φτιάχνουν αυτοσχέδια κλιματιστικά στα οχήματά τους για να αντιμετωπίσουν τον σφοδρό καύσωνα.

Η θερμοκρασία στην πόλη του Κανταχάρ ξεπερνά συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ενσωματωμένες μονάδες A/C των αυτοκινήτων συχνά χαλάνε, όπως παραπονιούνται οι οδηγοί.

«Αυτό λειτουργεί καλύτερα από το A/C», λέει ο οδηγός Αμπντούλ Μπάρι στο AFP.

Το μόνο πρόβλημα, λέει ο ίδιος, είναι ότι πρέπει να γεμίζει δύο φορές την ημέρα τη συσκευή με νερό. «Αλλά για μένα, λειτουργεί πολύ καλά».

