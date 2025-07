«Μεγάλη πιθανότητα» για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα «βλέπει» ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μιλώντας στο Fox Business, ο Νετανιάχου εξέφρασε αισιοδοξία για τις πιθανότητες συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων με τη Χαμάς.

«Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός», είπε, ενόψει της συνάντησής του με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στο Πεντάγωνο.

🇮🇱🗣️ Prime Minister Netanyahu told Fox News: “We're discussing a 60-day ceasefire where half the living hostages and half of those who tragically died will be released. I believe there’s a strong chance we’ll reach a deal — and it will move us closer to the mission I laid out… pic.twitter.com/yaQfiqemJv