Σε σκηνικό έντασης και βίας μετατράπηκε η συνεδρίαση του Κοινοβουλίου της Αρμενίας στις 8 Ιουλίου, καθώς η συζήτηση για την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή της αντιπολίτευσης πυροδότησε σοβαρά επεισόδια.

Όπως μεταδίδει το AzerNews, το συμβάν εκτυλίχθηκε όταν ο βουλευτής της αντιπολίτευσης, Αρτούρ Σαργκσιάν, ολοκλήρωνε την τοποθέτησή του, με φόντο την υπό εξέταση απόφαση για την άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

Η Κριστίν Βαρνταντιάν, εκπρόσωπος της αντιπολιτευόμενης παράταξης «Αρμενία», στην οποία ανήκει και ο Σαργκσιάν, δήλωσε ότι ο συνάδελφός της δέχτηκε επίθεση από τον Βαχέ Γκαλουμιάν, βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος «Πολιτικό Συμβόλαιο». Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο Γκαλουμιάν χτύπησε τον Σαργκσιάν, γεγονός που πυροδότησε έναν σφοδρό καβγά ανάμεσα στους δύο, στον οποίο ενεπλάκησαν και άλλοι βουλευτές.

Η κατάσταση ξέφυγε τόσο, ώστε να χρειαστεί η παρέμβαση της αστυνομικής φρουράς της Βουλής για να εμποδίσει περαιτέρω βίαιες συγκρούσεις.

