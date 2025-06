Τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες Παρασκευή στη βόρεια Αίγυπτο στοίχισε τη ζωή σε 19 άτομα, μεταξύ των οποίων 18 ημερομίσθιες εργάτριες, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονταν και δύο 14χρονα κορίτσια, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Φορτηγό συγκρούστηκε με μικρό λεωφορείο που μετέφερε εργάτριες από το χωριό τους, το Καφρ αλ Σανάμπσα, στην επαρχία Μενουφίγια, κάπου εκατό χιλιόμετρα βόρεια του Καΐρου, στο δέλτα του Νείλου, εξήγησε η επίσημη εφημερίδα Άχμπαρ αλ Γιουμ («Σημερινά Νέα», σε ελεύθερη απόδοση).

Σύμφωνα με κατάλογο των θυμάτων που δημοσίευσε άλλη κρατική εφημερίδα, η Αλ Αχράμ («Οι πυραμίδες»), οι περισσότερες από τις εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους ήταν έφηβες, ανάμεσά τους δυο 14 ετών.

Egypt: 19 young women were killed in a horrific crash today on the regional road in Menoufia. They were returning from a factory shift that paid them barely $2.70 a day.



They left at dawn chasing a living. They never made it home. A truck crushed their minibus. pic.twitter.com/YHaUbDAJME