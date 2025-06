Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί καταδίκασε την Παρασκευή τις «ασεβείς και απαράδεκτες» πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο στρατός του «έριξε γερό χέρι ξύλο» στο Ιράν, ενώ τόνισε ότι ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ γλίτωσε από «φριχτό θάνατο».

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί αληθινά να κλειστεί συμφωνία, πρέπει να αφήσει κατά μέρος τον ασεβή και απαράδεκτο τόνο του έναντι του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του μεγάλου αγιατολά Χαμενεΐ», τόνισε μέσω X ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αραγτσί, συμπληρώνοντας στο μήνυμά του ως «η καλή θέληση γεννά καλή θέληση κι ο σεβασμός γεννά σεβασμό».

The complexity and tenacity of Iranians is famously known in our magnificent carpets, woven through countless hours of hard work and patience. But as a people, our basic premise is very simple and straightforward: we know our worth, value our independence, and never allow anyone…