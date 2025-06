Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι είναι «ακόμη νωρίς» για να αξιολογηθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, την επομένη της εκεχειρίας που έβαλε τέλος στον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

«Είναι ακόμη νωρίς να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντέφριν σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ενώ σύμφωνα με απόρρητο αμερικανικό έγγραφο, το οποίο επικαλούνται μέσα ενημέρωσης, το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα καθυστέρησε μόνο κατά λίγους μήνες.

«Πιστεύω ότι προκαλέσαμε σημαντικό πλήγμα στο πυρηνικό πρόγραμμα και μπορώ ακόμη να πω ότι το καθυστερήσαμε για αρκετά χρόνια», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Είναι ακόμη νωρίς να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντέφριν σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ενώ σύμφωνα με απόρρητο αμερικανικό έγγραφο, το οποίο επικαλούνται μέσα ενημέρωσης, το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα καθυστέρησε μόνο κατά λίγους μήνες.

«Πιστεύω ότι προκαλέσαμε σημαντικό πλήγμα στο πυρηνικό πρόγραμμα και μπορώ ακόμα να πω ότι το καθυστερήσαμε για αρκετά χρόνια», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

IDF Spokesman Brig. Gen. Effie Defrin says it’s too early to fully assess the damage to Iran’s nuclear program, but initial estimates show significant setbacks. He believes the strikes likely set the program back by years. IDF Chief Lt. Gen. Eyal Zamir echoed that, saying both… pic.twitter.com/EyJDB3L8v1