Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απείλησε εκ νέου χθες Τρίτη το βράδυ το Ιράν, αφού τέθηκε σε εφαρμογή εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στα δύο κράτη το πρωί που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας πως, αν η Ισλαμική Δημοκρατία κινηθεί για την αποκατάσταση του προγράμματος πυρηνικής ενέργειάς της, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα διαταχθούν να αναλάβουν ξανά δράση.

Διατράνωσε πως το Ισραήλ κατήγαγε «ιστορική νίκη», ότι «κατέστρεψε» το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν.

Αν το Ιράν αποπειραθεί να το αποκαταστήσει, συνέχισε ο κ. Νετανιάχου, ο στρατός «θα δράσει με την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια ισχύ για να αποτρέψει οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια».

Ο επικεφαλής της επιτροπής ατομικής ενέργειας του Ιράν, Μοχάμεντ Εσλαμί, έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι η Τεχεράνη εννοεί να συνεχίσει το πυρηνικό πρόγραμμά της χωρίς διακοπή.

Ειδικοί σημειώνουν πως το εύρος των ζημιών στις εγκαταστάσεις του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μετά τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν το Ισραήλ από τη 13η Ιουνίου και οι ΗΠΑ την Κυριακή δεν είναι σαφές μέχρι τώρα.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές τους ενήμερες για άκρως απόρρητη αποτίμηση της DIA, της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου, ανέφεραν χθες πως οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί την Κυριακή απλώς «καθυστέρησαν» το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας για «μερικούς μήνες», έξι «το πολύ».

Η Τεχεράνη επιμένει εδώ και δεκαετίες ότι δεν έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, όπως την κατηγορούν δυτικές κυβερνήσεις και αυτή του Ισραήλ, τονίζοντας πως το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά πολιτικούς σκοπούς. Ωστόσο, ο ΔΟΑΕ σημειώνει πως το Ιράν είναι η μόνη χώρα δίχως πρόγραμμα παραγωγής πυρηνικών όπλων που εμπλουτίζει ουράνιο στο 60%, επίπεδο αρκετά κάτω, πάντως όχι πολύ μακριά από το 90% που απαιτείται για να παραχθούν πυρηνικά όπλα.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου υποστήριξε ακόμη χθες ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του «κατέστρεψαν» τη βιομηχανία παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Εξάλλου, προτού τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατάφεραν «το πιο σκληρό πλήγμα από την αρχή του πολέμου» σκοτώνοντας «εκατοντάδες» κυβερνητικούς αξιωματούχους, όπως είπε.

Η άλλη πλευρά δεν έχει αναγνωρίσει κάτι τέτοιο ως τώρα.

