Οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε τρεις από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι δεν κατέστρεψαν τα βασικά συστατικά του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και πιθανώς το καθυστέρησαν μόνο για μερικούς μήνες, σύμφωνα με πρώιμη εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, την οποία περιέγραψαν τέσσερα πρόσωπα που ενημερώθηκαν σχετικά στο CNN.

Η εν λόγω εκτίμηση συντάχθηκε από την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας (DIA), δηλαδή τον βραχίονα πληροφοριών του Πενταγώνου. Βασίζεται σε εκτίμηση ζημιών πεδίου μάχης που πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) μετά τα πλήγματα, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Η ανάλυση για τη ζημιά στα σημεία και τον αντίκτυπο των πληγμάτων στις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη και μπορεί να αλλάξει, καθώς έρχονται στο φως περισσότερες πληροφορίες.

Ωστόσο, τα αρχικά ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με τις επανειλημμένες δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι τα πλήγματα «κατέστρεψαν εντελώς» τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού. Ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε επίσης την Κυριακή ότι οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν «εξουδετερώθηκαν».

Δύο από τις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα με γνώση στο περιεχόμενο της προκαταρκτικής αυτής έκθεσης, είπαν ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν δεν καταστράφηκε. Ένα άτομο ανέφερε ότι οι φυγοκεντρητές παραμένουν ως επί το πλείστον «άθικτοι».

«Άρα η εκτίμηση της DIA είναι ότι οι ΗΠΑ τους καθυστέρησαν ίσως για μερικούς μήνες το πολύ» πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος αναγνώρισε την ύπαρξη της εκτίμησης, αλλά δήλωσε πως διαφωνεί με αυτήν.

«Η εν λόγω εκτίμηση είναι εντελώς λανθασμένη και είχε χαρακτηριστεί ‘άκρως απόρρητη’, αλλά διέρρευσε στο CNN από κάποιον ανώνυμο, χαμηλόβαθμο αποτυχημένο υπάλληλο της κοινότητας πληροφοριών. Η διαρροή αυτής της εκτίμησης είναι ξεκάθαρη προσπάθεια να μειώσουν τον Πρόεδρο Τραμπ και να αμφισβητήσουν τους γενναίους πιλότους που πραγματοποίησαν μια άψογα εκτελεσμένη αποστολή για να καταστρέψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Όλοι ξέρουν τι συμβαίνει όταν ρίχνεις δεκατέσσερις βόμβες των 30.000 λιβρών με ακρίβεια: ολική καταστροφή», είπε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι η επιχείρηση εξελίχθηκε σύμφωνα με το σχέδιο και αποτέλεσε μια «συντριπτική επιτυχία».

Είναι ακόμη νωρίς για να υπάρχει πλήρης εικόνα των συνεπειών των πληγμάτων, και καμία από τις πηγές δεν ανέφερε πώς η εκτίμηση της DIA συγκρίνεται με τις απόψεις άλλων υπηρεσιών πληροφοριών. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να συλλέγουν πληροφορίες, περιλαμβανομένων και από το εσωτερικό του Ιράν.

Το Ισραήλ είχε εξαπολύσει πλήγματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις λίγες ημέρες πριν από την επιχείρηση των ΗΠΑ, αλλά ισχυρίστηκε ότι χρειαζόταν τις βόμβες διείσδυσης 30.000 λιβρών των ΗΠΑ για να «ολοκληρώσει τη δουλειά». Ενώ βομβαρδιστικά B-2 των ΗΠΑ έριξαν περισσότερες από 12 από αυτές τις βόμβες σε δύο από τις εγκαταστάσεις — τη μονάδα εμπλουτισμού Φορντό και το συγκρότημα Νατάνζ — δεν εξουδετέρωσαν πλήρως τους φυγοκεντρητές και το εμπλουτισμένο ουράνιο, σύμφωνα με τις πηγές.

Αντίθετα, η καταστροφή και στα τρία σημεία — Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν — περιορίστηκε σε υπέργειες δομές, που υπέστησαν σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Αυτό περιλαμβάνει την ενεργειακή υποδομή των εγκαταστάσεων και ορισμένα υπέργεια κτήρια που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή ουρανίου σε μέταλλο για κατασκευή βομβών.

«Με βάση όλα όσα είδαμε — και τα είδα όλα — η αεροπορική μας εκστρατεία κατέστρεψε την ικανότητα του Ιράν να δημιουργήσει πυρηνικά όπλα. Οι τεράστιες βόμβες μας χτύπησαν ακριβώς τα σωστά σημεία και λειτούργησαν τέλεια. Ο αντίκτυπος αυτών των βομβών βρίσκεται κάτω από ένα βουνό ερειπίων στο Ιράν — όποιος λέει ότι οι βόμβες δεν ήταν καταστροφικές, απλώς προσπαθεί να υπονομεύσει τον Πρόεδρο και την επιτυχημένη αποστολή» είπε ο Χέγκσεθ στο CNN.

Το πρωί της Τρίτης, ο Τραμπ επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η ζημιά που προκάλεσαν οι ΗΠΑ στα πυρηνικά του Ιράν ήταν σημαντική: «Νομίζω ότι έχει κατεδαφιστεί πλήρως» είπε, προσθέτοντας: «Οι πιλότοι μας χτύπησαν τους στόχους τους. Οι στόχοι καταστράφηκαν, και οι πιλότοι πρέπει να πάρουν τα εύσημα».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο το Ιράν να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, απάντησε: «Αυτό το μέρος είναι θαμμένο κάτω από βράχο. Είναι κατεστραμμένο».

Παρότι ο Τραμπ και ο Χέγκσεθ εμφανίζονται αισιόδοξοι για την επιτυχία των πληγμάτων, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, Νταν Κέιν, δήλωσε την Κυριακή πως, ενώ η αξιολόγηση ζημιών είναι σε εξέλιξη, είναι «πολύ νωρίς» να ειπωθεί αν το Ιράν διατηρεί ακόμη πυρηνικές δυνατότητες.

Νωρίτερα την Τρίτη, ακυρώθηκαν απόρρητες ενημερώσεις προς τη Βουλή και τη Γερουσία για την επιχείρηση.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Πάτ Ράιαν της Νέας Υόρκης δήλωσε την Τρίτη στην πλατφόρμα X: «Ο Τραμπ μόλις ακύρωσε μια απόρρητη ενημέρωση στη Βουλή σχετικά με τα πλήγματα στο Ιράν χωρίς καμία εξήγηση. Ο πραγματικός λόγος; Ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε ‘όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και δυνατότητες’ — αλλά η ομάδα του γνωρίζει ότι δεν μπορεί να στηρίξει τα μεγάλα λόγια και τις φανφάρες του».

