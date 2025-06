Σχεδόν ένα στα πέντε συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά στις Ηνωμένες Πολιτείες περιέχουν συνθετικές χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με μία νέα ανησυχητική μελέτη που εξέτασε 40.000 προϊόντα από σούπερ μάρκετ.

Τα ευρήματα έρχονται στο φως, ενώ ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, προωθεί την κατάργηση των χρωστικών ουσιών που προέρχονται από πετρέλαιο από την εθνική διατροφική αλυσίδα.

Σύμφωνα με τη nypost, παρόλο που οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούν γενικά τις τεχνητές χρωστικές ασφαλείς, μια αυξανόμενη σειρά ερευνών υποδηλώνει ότι μπορεί να σχετίζονται με υπερκινητικότητα, ευερεθιστότητα και άλλα πιθανά προβλήματα υγείας στα παιδιά.

«Δεδομένης της συσσώρευσης στοιχείων τα τελευταία 40 χρόνια που δείχνουν τις βλαβερές συνέπειες των συνθετικών χρωστικών στην υγεία, είναι απογοητευτικό να βλέπουμε ότι εξακολουθούν να είναι τόσο διαδεδομένες στο διατροφικό μας σύστημα, ιδιαίτερα σε προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Ντάνφορντ, ερευνήτρια στο George Institute for Global Health και αναπληρώτρια επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Διατροφής του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας.

Η ομάδα της Ντάνφορντ αξιολόγησε τα συστατικά σε προϊόντα αγαπημένα από τα παιδιά – καραμέλες, ζαχαρούχα ποτά, έτοιμα γεύματα, δημητριακά πρωινού και αρτοσκευάσματα όπως κέικ, μπισκότα και γλυκά.

Περίπου το 28% αυτών των προϊόντων περιείχαν συνθετικές χρωστικές, σε σύγκριση με μόλις το 11% άλλων ειδών τροφίμων, σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη στο περιοδικό Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι εταιρείες ζαχαρωδών είχαν τα περισσότερα προϊόντα με συνθετικές χρωστικές.

Περίπου το 79% των αθλητικών ποτών βρέθηκε να περιέχει αυτές τις χρωστικές, ενώ οι ερευνητές σημείωσαν ότι το 51% των ενεργειακών ποτών περιέχουν τέτοια συστατικά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η μέση περιεκτικότητα σε ζάχαρη των προϊόντων με συνθετικές χρωστικές ήταν υπερδιπλάσια από αυτή των τροφίμων χωρίς αυτές τις χρωστικές, σύμφωνα με τη μελέτη.

«Τα υψηλά επίπεδα ζάχαρης σε αυτά τα έντονα χρωματισμένα προϊόντα υποδηλώνουν ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν συνθετικές χρωστικές για να προωθήσουν γλυκά τρόφιμα και ποτά, αλλά και τα δύο συστατικά συνδέονται με αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία», δήλωσε η Ντάνφορντ.

Η μελέτη επικρίθηκε από την Εθνική Ένωση Ζαχαρωδών (National Confectioners Association – NCA), η οποία κατηγόρησε τους ερευνητές για «σημαντικά κενά στην ανάλυσή τους».

«Για παράδειγμα, η αναφορά αυτή μετρά την ποσότητα χρωστικών στο διατροφικό σύστημα, αλλά αγνοεί την έκθεση των καταναλωτών», δήλωσε ο Κρίστοφερ Γκίντλσπεργκερ, ανώτερος αντιπρόεδρος δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας της NCA.

«Σύμφωνα με την Εθνική Έρευνα Υγείας και Διατροφής (NHANES) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, οι πολίτες των ΗΠΑ απολαμβάνουν σοκολάτα και καραμέλες δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, καταναλώνοντας κατά μέσο όρο μόλις 40 θερμίδες και περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού προστιθέμενης ζάχαρης την ημέρα, ποσότητα σαφώς μικρότερη από άλλες κατηγορίες τροφίμων που εξετάστηκαν», συμπλήρωσε.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει ήδη ανακοινώσει από τον Απρίλιο την πρόθεσή της να καταργήσει έξι χρωστικές, Blue 1, Blue 2, Green 3, Red 40, Yellow 5 και Yellow 6 – έως το τέλος του 2026.

Δύο ακόμα χρωστικές, οι Citrus Red No. 2 και Orange B, βρίσκονται επίσης υπό κατάργηση.

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έχει ενθαρρύνει επιπλέον τις εταιρείες να επιταχύνουν την απομάκρυνση της Red No. 3, η οποία αναμένεται να έχει αποσυρθεί από τα τρόφιμα μέχρι τον Ιανουάριο του 2027.

Αρκετές πολιτείες έχουν ήδη λάβει ξεχωριστά μέτρα για τη ρύθμιση ή την απαγόρευση ορισμένων συνθετικών χρωστικών στα τρόφιμα.

Ενώ οι κανονισμοί αυτοί τίθενται σε εφαρμογή, η Ντάνφορντ συνιστά στους γονείς και τους καταναλωτές να ελέγχουν τις ετικέτες των συστατικών για συνθετικές χρωστικές και υψηλά επίπεδα προστιθέμενης ζάχαρης.

«Αν ένα προϊόν περιέχει κάποιο από τα δύο, είναι προτιμότερο να μην το αγοράσετε, ειδικά για τα παιδιά σας», δήλωσε.