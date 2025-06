Οι ΗΠΑ έστειλαν τέσσερα στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη στην αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό κι ενώ η στρατιωτική αναμέτρηση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εισήλθε σήμερα στην πέμπτη ημέρα της.

Αυτά τα αεροσκάφη B-52H Stratofortress, ικανά να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα ή άλλα πυρομαχικά με καθοδήγηση ακριβείας εθεάθησαν στις 16 Ιουνίου στις 9.22 (ώρα Γκρίνουιτς) στη νότια πλατφόρμα αυτής της στρατηγικής βάσης στο Αρχιπέλαγος Τσάγκος.

Με δυνατότητα να μεταφέρουν περίπου 32 τόνους όπλων, αυτά τα αεροσκάφη μεγάλης ακτίνας δράσης έφτασαν στη βάση γύρω στα μέσα Μαΐου, σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων του Planet Labs.

⚡️#BREAKING A Pentagon source told Al Jazeera: B-52 bombers are now on the Indian Ocean island of Diego Garcia, within flying range of Iran. pic.twitter.com/ayJ9145wZ7