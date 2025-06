Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να εξετάζει το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να εμπλακούν στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν που ξεκίνησε μετά την ισραηλινή επίθεση στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ωστόσο το 2011 δήλωσε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αποτυχία.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει αναπαραχθεί στο παρελθόν -όπως από το Axios πχ- ο Ρεπουμπλικανός, τότε ως επιχειρηματίας δήλωσε τα εξής:

«Ο πρόεδρός μας θα ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν επειδή δεν έχει καμία απολύτως ικανότητα διαπραγμάτευσης. Είναι αδύναμος και αναποτελεσματικός. Έτσι, ο μόνος τρόπος με τον οποίο υπολογίζει ότι θα επανεκλεγεί, και όσο σίγουρος κι αν είστε εσείς που κάθεστε εκεί, είναι να ξεκινήσει έναν πόλεμο με το Ιράν

Τώρα, είμαι περισσότερο μιλιταριστής από τον πρόεδρο και πιστεύω στη δύναμη. Αλλά να ξεκινήσεις έναν πόλεμο για να εκλεγείς ξανά -και αυτό πιστεύω ότι πρόκειται να συμβεί- είναι ριψοκίνδυνο».

