Βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν κατέστρεψε ισραηλινές έρευνες ετών, καθώς χτύπησε το Ινστιτούτο Επιστημών Weizmann, σύμφωνα με τους εργαζόμενους του.

Η Jerusalem Post έγραψε ότι το ινστιτούτο εργάζεται πάνω σε επιστημονικές και ιατρικές εξελίξεις και η καθηγήτρια του Ada Yonath κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Χημείας το 2009 για τη χαρτογράφηση του ριβοσώματος.

Our lab at the Weizmann Institute was hit tonight by Iran We will rebuild and return 💪 pic.twitter.com/UmnWDeBGBS

Έχει επίσης συνεργαστεί με τον στρατό και τις αμυντικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Elbit Systems, μιας κορυφαίας ισραηλινής αμυντικής εταιρείας που ειδικεύεται στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στα ναυτικά, χερσαία και εναέρια όπλα, σύμφωνα με το CNN.

Δύο επιστήμονες του κέντρου, ο Eran Segal και ο Eldad Tzahor, δήλωσαν στο X ότι το εργαστήριό τους καταστράφηκε από το χτύπημα, κοινοποιώντας εικόνες της καταστροφής.

The moment an Iranian RV hit the Weizmann Institute for Science in Rehovot, causing significant damage. The Weizmann Institute of Science is a global powerhouse of pure & applied research, organized into five faculties – Physics, Mathematics & Computer Science, Biology, 1/2 pic.twitter.com/Wu574UeIHt