Η Ευρώπη είναι σε θέση να στηρίξει την ουκρανική αντίσταση απέναντι στη Ρωσία, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσιζαν να διακόψουν πλήρως τη στρατιωτική τους υποστήριξη προς το Κίεβο, δήλωσε στο Reuters ο ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος που συντονίζει τις προμήθειες όπλων της Γερμανίας.

Ο υποστράτηγος Κρίστιαν Φρόιντινγκ ανέφερε ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, μαζί με τον Καναδά, έχουν ήδη υπερβεί την περσινή εκτίμηση των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χώρες αυτές καλύπτουν περίπου το 60% του συνολικού κόστους που επωμίζονται οι δυτικοί σύμμαχοι.

«Ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας μαίνεται στην ήπειρό μας και διεξάγεται επίσης εναντίον της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, τότε θα βρεθούν και τα μέσα για να καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό η αμερικανική υποστήριξη», δήλωσε ο Φρόιντινγκ σε συνέντευξή του.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να λαμβάνει στρατιωτικές παραδόσεις που είχαν εγκριθεί από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν ο διάδοχός του, Ντόναλντ Τραμπ, θα εγκρίνει νέες παραδόσεις ή θα επιτρέψει σε τρίτες χώρες να αγοράσουν αμερικανικά όπλα για λογαριασμό του Κιέβου.

Όταν ρωτήθηκε πόσο θα διαρκέσουν οι παραδόσεις που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση Μπάιντεν, ο Φρόιντινγκ απάντησε ότι αυτό εξαρτάται από τις διαδικασίες εφοδιασμού και από την ταχύτητα με την οποία η Ουκρανία καταναλώνει τα όπλα και τα πυρομαχικά. Ωστόσο, εκτίμησε ότι το καλοκαίρι αποτελεί ρεαλιστικό ορίζοντα.

«Το πώς θα χειριστεί η αμερικανική κυβέρνηση τα επόμενα αιτήματα στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία είναι ακόμη ασαφές. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο για αυτό», πρόσθεσε.

«Σε γενικές γραμμές, οι ΗΠΑ έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να ενισχύσουν τη δική τους αμυντική βιομηχανία. Υποθέτω, με επιφύλαξη, ότι τουλάχιστον η αγορά αμερικανικών αμυντικών προϊόντων και η αποστολή τους στην Ουκρανία θα παραμείνει δυνατή.»

Αναφερόμενος στην πιθανή απειλή που θα μπορούσε να συνιστά η Ρωσία πέρα από την Ουκρανία, ο Φρόιντινγκ υπογράμμισε ότι η Μόσχα έχει σαφές σχέδιο αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης του στρατού της και εκτιμάται ότι θα καταφέρει να διπλασιάσει τις χερσαίες δυνάμεις της σε 1,5 εκατομμύριο μέχρι το 2026.

«Προχωρούν σε προσλήψεις προσωπικού που υπερβαίνει κατά πολύ τις ανάγκες αντικατάστασης απωλειών στον πόλεμο της Ουκρανίας. Παράγουν επίσης αποθέματα πυρομαχικών σε πλεόνασμα, τα οποία αποθηκεύουν», τόνισε.

