Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι που καταζητούνται για τον θάνατο μιας νεοσύλλεκτης της Πολεμικής Αεροπορίας με τζετ σκι σε λίμνη του Τέξας – και πιστεύεται ότι και οι δύο είναι παράνομοι μετανάστες.

Η Ντάικερλιν Αλεχάντρα Γκονζάλεζ και ένας άνδρας με τον οποίο φέρεται να διέφυγε από τη λίμνη Γκρέιπβαϊν συνελήφθησαν την Τρίτη μετά από αντιπαράθεση με την αστυνομία στο σπίτι τους στην περιοχή του Ντάλας, σύμφωνα με το Fox 4.

Η Γκονζάλες κατηγορείται ότι χτύπησε θανάσιμα με τζετ σκι την 18χρονη Άβα Μουρ ενώ εκείνη έκανε καγιάκ στη λίμνη το βράδυ της Κυριακής, και στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο με το αυτοκίνητο του άνδρα, ενώ οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν μάταια να σώσουν τη νεαρή.

Η αστυνομία διένειμε φωτογραφίες της Γκονζάλες από το σημείο, εντοπίζοντας την ίδια και τον άλλον ύποπτο, που δεν ταυτοποιήθηκε από τις αρχές, το πρωί της Τρίτης.

Αστυνομικοί της αστυνομίας του Ντάλας και του Γκρέιπβαϊν ενώθηκαν με πράκτορες της Εθνικής Ασφάλειας και της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων και χρησιμοποίησαν drones για να κρυφοκοιτάξουν στα παράθυρα των κρησφύγετών τους, προτού το ζευγάρι παραδοθεί τελικά.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας Κεν Πάξτον δήλωσε ότι η Γκονζάλεζ, υπήκοος Βενεζουέλας, και ο άλλος ύποπτος βρίσκονταν παράνομα στις ΗΠΑ – και ότι ο θάνατος της Μουρ δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί.

«Ο άδικος θάνατος της Άβα Μουρ προκλήθηκε από έναν παράνομο μετανάστη που δεν έπρεπε ποτέ να βρεθεί στη χώρα μας από την αρχή», δήλωσε ο Πάκστον μετά τη σύλληψη.

Οι πρώτοι διασώστες προσέφεραν επείγουσα βοήθεια στην 18χρονη Άβα Μουρ μετά από ατύχημα με jet ski στη λίμνη Γκρέιπβάιν.

Η Μουρ μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Baylor Scott & White στο Γκρέιπβάιν, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν ότι διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

«Η καρδιά μου ράγισε για την οικογένεια και τους φίλους της Άβα και οι προσευχές μου είναι μαζί τους καθώς αντιμετωπίζουν αυτή την τραγωδία», πρόσθεσε.

Η Μουρ — αστέρας του μπάσκετ, απόφοιτη του Λυκείου Fort Worth Timber Creek το 2024 — είχε μόλις ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία και ήταν λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσει την βασική της εκπαίδευση όταν σκοτώθηκε την Κυριακή.

Είχε αποφοιτήσει από το Προπαρασκευαστικό Σχολείο της Ακαδημίας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ σχεδόν πριν μια εβδομάδα και επισκεπτόταν τους γονείς της κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των διακοπών, όταν έκανε το μοιραίο ταξίδι στη λίμνη Γκρέιπβαϊν.

Υπέστη σοβαρό τραύμα στο κεφάλι αφού χτυπήθηκε από το τζετ σκι και ανασύρθηκε στην ακτή, αλλά αργότερα πέθανε σε κοντινό νοσοκομείο.

Μια δεύτερη γυναίκα επέβαινε στο τζετ σκι όταν αυτό χτύπησε τη Μουρ και παρέμεινε στο σημείο μετά τη σύγκρουση.