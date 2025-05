Τουλάχιστον 17 άτομα τραυματίστηκαν, τέσσερα εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σε επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε 39χρονη γυναίκα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Αμβούργου. Η γυναίκα έχει συλληφθεί, τα κίνητρά της ωστόσο παραμένουν «απολύτως ασαφή».

Η επίθεση έγινε λίγο μετά τις 19:00 (ώρα Ελλάδος), στην πλατφόρμα 14 της υπερταχείας αμαξοστοιχίας ICE 855, η οποία θα εκτελούσε το δρομολόγιο Αμβούργο – Μόναχο. Μια γυναίκα άρχισε ξαφνικά να επιτίθεται με μαχαίρι αδιακρίτως στους επιβάτες που περίμεναν να επιβιβαστούν στο τρένο.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για σκηνές πανικού. Η αστυνομία του Αμβούργου και η ομοσπονδιακή αστυνομία που βρίσκονται συνεχώς στον σταθμό με ισχυρές δυνάμεις, επενέβησαν εντός δευτερολέπτων, αφόπλισαν και ακινητοποίησαν τη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με την BILD, είναι γερμανίδα υπήκοος, γνωστή στις αστυνομικές αρχές και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Η αστυνομία εκτιμά ότι έδρασε μόνη, χωρίς συνεργό.

Αμέσως μετά έφθασαν στον σταθμό τα σωστικά συνεργεία και κάποιοι από τους τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στα βαγόνια του τρένου. Η περιοχή αποκλείστηκε και η πρόσβαση στον σταθμό ήταν επί ώρες ήταν ανέφικτη, ενώ ανεστάλη εν μέρει η κυκλοφορία των τρένων, η οποία θα αποκατασταθεί σταδιακά.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε «συντετριμμένος» από την επίθεση και πρόσθεσε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον δήμαρχο του Αμβούργου Πέτερ Τσέντσερ, στον οποίο, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, εξέφρασε τη θλίψη του και τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και στις οικογένειές τους και την ευγνωμοσύνη του στις αστυνομικές δυνάμεις και στα σωστικά συνεργεία. Έθεσε επίσης στη διάθεση του δημάρχου και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) εξέφρασαν με ανακοίνωσή τους «βαθιά θλίψη» για την επίθεση και επανέλαβαν ότι τα όπλα – συμπεριλαμβανομένων των μαχαιριών – απαγορεύονται στα μαζικά μέσα μεταφοράς. Ο κεντρικός σταθμός του Αμβούργου είναι ένας από τους πλέον πολυσύχναστους της Γερμανίας.

Πηγή: ΑΠΕ