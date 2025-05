Επιστήμονες ανέπτυξαν ένα ρομπότ που μπορεί να αποφασίζει πώς να κινείται ή να κρατά αντικείμενα, βασιζόμενο στην αίσθηση του περιβάλλοντός του. Η συσκευή εμπνέεται από το νευρικό σύστημα του χταποδιού, ώστε να πιάνει αντικείμενα μέσω της αίσθησης.

Αναπτυγμένο από ερευνητές της Σχολής Επιστημών και Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, το μαλακό ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιεί ροή αναρρόφησης όχι μόνο για να κολλά σε αντικείμενα, αλλά και για να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του και να ελέγχει τις δικές του κινήσεις — ακριβώς όπως ένα χταπόδι.

