Η σύγκρουση εν πτήσει δυο ελικοπτέρων τα οποία κατόπιν συνετρίβησαν στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, έκανε γνωστό χθες Σάββατο η αστυνομία στη Φινλανδία.

«Πέντε άνθρωποι έχασαν στη ζωή τους στο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν ελικόπτερα κοντά στο αεροδρόμιο στην Έουρα», διευκρίνισε ο επιθεωρητής Γιοχάνες Σίιριλα, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της υπηρεσίας του.

Σύμφωνα με τα σχέδια πτήσης τους αντίστοιχα, στο ένα από τα ελικόπτερα επέβαιναν δυο άνθρωποι, στο άλλο τρία. Και τα δύο είχαν απογειωθεί από την Ταλίν της Εσθονίας κι είχαν προορισμό την Πίικαγιαρβι, μερικά χιλιόμετρα από το σημείο όπου συνετρίβησαν.

🚨 BREAKING: MID-AIR HELICOPTER COLLISION IN FINLAND 🇫🇮



Tragedy near Eura Airport as two choppers crash mid-air.

En route from Tallinn to an aviation event, with 5 people onboard — several feared dead.

Investigation underway.#Finland #HelicopterCrash #BreakingNews #Eura… pic.twitter.com/XXV8VI4kDH