Μαύρος καπνός βγήκε από την καμινάδα της Καπέλα Σιξτίνα, μετά την πρώτη ψηφοφορία για νέο Πάπα.

Η διαδικασία σήμερα ξεκίνησε το μεσημέρι και λίγο πριν τις 19:00, ακούστηκε το «extra omnes» για να ξεκινήσει η ψηφοφορία και διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί χθες στην ίδια την αίθουσα Τύπου του Βατικανού.

Κάτι που μπορεί να οφείλεται -σε έναν βαθμό- στον αριθμό ρεκόρ εκλεκτόρων καρδιναλίων και στο ότι προέρχονται από εβδομήντα μια διαφορετικές χώρες.

Το Κονκλάβιο θα παραμείνει απομονωμένο μέχρι να φτάσουμε στο «Habemus Papam».

