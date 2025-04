Με αναφορές για φαντάσματα και παραφυσική δραστηριότητα εδώ και δεκαετίες, ένα φαινομενικά ήσυχο χωριό στο Κεντ έχει αποκτήσει τη φήμη του «πιο στοιχειωμένου χωριού στην Αγγλία».

Λέγεται ότι πάνω από 12 φαντάσματα στοιχειώνουν το Pluckley, το οποίο εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια φέρει τον τίτλο του πιο τρομακτικού χωριού στην Αγγλία.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ανάμεσα στα φαντάσματα που λέγεται ότι εμφανίζονται στο χωριό περιλαμβάνονται ο «κρεμασμένος δάσκαλος» και ο «άνδρας που ουρλιάζει από το λατομείο».

Πλέον, ένας θαρραλέος επιστήμονας πιστεύει πως έχει αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από το μυστηριώδες αυτό χωριό.

Ο δρ Simon Moreton, αναπληρωτής καθηγητής δημιουργικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο UWE του Μπρίστολ, μελέτησε εφημερίδες, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου, καθώς και έγγραφα της ενορίας.

Η εκτεταμένη του έρευνα κατάφερε τελικά να συνθέσει την προέλευση των λαϊκών θρύλων του χωριού.

Σύμφωνα με τον δρ Moreton, τουλάχιστον 10 από τις ιστορίες φαντασμάτων του Pluckley προέρχονται από έναν μόνο ντόπιο άνδρα.

Επιπλέον, τουλάχιστον τέσσερις ιστορίες φαντασμάτων μπορούν να συνδεθούν με πραγματικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένης της «γυναίκας με τα νεροκάρδαμα», η οποία κάηκε με τραγικό τρόπο το 1911.

Ο δρ Moreton αποφάσισε να επικεντρωθεί στο Pluckley τόσο για προσωπικούς, όσο και για επαγγελματικούς λόγους.

«Με ενθουσίαζαν οι ιστορίες φαντασμάτων του Pluckley από τότε που ήμουν παιδί», δήλωσε.

«Οι πρόγονοι του εκλιπόντος πατέρα μου κατάγονταν από το χωριό, οπότε η έρευνα αποτέλεσε τόσο προσωπικό όσο και επαγγελματικό ταξίδι», συμπλήρωσε.

Το Pluckley, στο βόρειο άκρο του Weald ανάμεσα στο Maidstone και το Ashford, υπήρξε αγγλοσαξονικός οικισμός και διαθέτει πολλά ιστορικά κτίρια, μεταξύ των οποίων και μια εκκλησία του 14ου αιώνα.

Το χωριό απέκτησε φήμη τη δεκαετία του 1990 ως το σκηνικό της επιτυχημένης τηλεοπτικής μεταφοράς του μυθιστορήματος του H.E. Bates, The Darling Buds of May, και των συνεχειών του, με πρωταγωνιστές τους David Jason και Pam Ferris.

Κάποιες αναφορές ισχυρίζονται ότι το χωριό φιλοξενεί από 10 έως 17 φαντάσματα.

Ο τίτλος του πιο στοιχειωμένου χωριού αποδόθηκε για πρώτη φορά το 1950 και ενισχύθηκε από μια αναφορά στο Βιβλίο Ρεκόρ Guinness του 1989.

Η έρευνα του δρ Moreton αποκάλυψε ότι οι 10 ιστορίες φαντασμάτων του Pluckley καταγράφηκαν αρχικά από τον τοπικό κάτοικο Frederick Sanders, μέσα από αυτοεκδόσεις βιβλίων για κυνηγούς φαντασμάτων, επιστολές στον τοπικό Τύπο και άρθρα εφημερίδων.

«Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί θεμελιώδη ανθρώπινη συμπεριφορά και είτε πιστεύεις στα φαντάσματα είτε όχι, η φήμη του Pluckley δείχνει πόσο μας συναρπάζουν οι ιστορίες με μια τρομακτική χροιά», δήλωσε ο δρ Moreton.

«Αυτό που είναι συναρπαστικό στην έρευνα αυτή είναι ότι μπορέσαμε να δείξουμε πώς ένα άτομο με πάθος για τέτοιες ιστορίες κατάφερε είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο να διαμορφώσει την ταυτότητα ολόκληρου του χωριού μέσα από την αφήγησή του».

Τουλάχιστον τέσσερις ιστορίες φαντασμάτων σχετίζονται με πραγματικά γεγονότα.

Η Sarah Sharp, που κάηκε ζωντανή τον Αύγουστο του 1911, είναι γνωστή ως η γυναίκα με τα νεροκάρδαμα.

Η Mary Ann Bennett αυτοκτόνησε το 1862 και είναι γνωστή ως η κυρία του Rose Court.

Ο Richard Bridgland πέθανε σε ατύχημα στο λατομείο Pluckley Brick and Tile Works τον Ιανουάριο του 1899 και είναι γνωστός ως ο άνδρας που ουρλιάζει από το λατομείο.

Τέλος, ο κρεμασμένος δάσκαλος ήταν ο χαρτοποιός Henry Edgar Martin, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 1919.

«Ο τρόπος που αυτές οι ιστορίες λέγονται και ξαναλέγονται μπορεί να μας διδάξει πολλά για το πώς χρησιμοποιούμε το παρελθόν για να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και τους τόπους όπου ζούμε», είπε ο δρ Moreton.

«Οι τοπικές φήμες αποκτούν τη δική τους ζωή. Οι προσωπικές τραγωδίες μετατρέπονται σε πικάντικα κουτσομπολιά και μερικές φορές οι κοινωνικές προκαταλήψεις συγκαλύπτουν τις πραγματικές εμπειρίες των ανθρώπων στους οποίους αναφέρονται οι ιστορίες. Τελικά, αυτό μας υπενθυμίζει ότι πίσω από αυτές τις ιστορίες υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι και πραγματικά μέρη, τα οποία αξίζουν τον σεβασμό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μελέτη με τίτλο «Frederick Sanders and the Origins of the Most Haunted Village in England» δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Folklore.