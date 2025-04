Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν πως ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη ενεργοποίησε τις προειδοποιητικές σειρήνες στη Χάιφα και σε άλλα μέρη του βόρειου Ισραήλ νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αναχαιτίσουν τον πύραυλο, προσθέτει ο στρατός.

🚨Sirens sounding in northern Israel due to projectile fire from Yemen pic.twitter.com/OYTqPjCqsj