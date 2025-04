Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη στο ινδικό Κασμίρ, όταν ένοπλοι επιτέθηκαν σε ομάδα τουριστών, σε μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις εναντίον αμάχων στην περιοχή τα τελευταία 25 χρόνια, σύμφωνα με αξιωματούχους των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μια από τις πηγές ανέφερε πως υπάρχουν τουλάχιστον δύο ξένοι ανάμεσα στα θύματα των πυρών στην Παχαλγκάμ, δημοφιλή προορισμό περίπου 90 χιλιόμετρα από τη Σριναγκάρ.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση της πληροφορίας αυτής, ούτε του απολογισμού των τουλάχιστον 26 νεκρών —κατά ορισμένες πηγές, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 28— που μετέδωσαν ινδικά ΜΜΕ.

Δεν υπήρξε ανάληψη της ευθύνης, ωστόσο στην κατά πλειονότητα μουσουλμανική περιοχή αυτή συνεχίζεται εξέγερση που ξέσπασε το 1989.

Horrific News from #Kashmir of a major terror attack in Pahalgam with tourists targeted. This at a time when JD Vance in India reminiscent of desperation by terrorists to grab international media. Chilling images. PM has spoken to HM Shah. Prayers. Breaking @themojostory pic.twitter.com/VJcgJzvcMW