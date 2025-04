Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο ινδικό Κασμίρ, σε επίθεση ενόπλων εναντίον μιας ομάδας τουριστών, δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να κατονομαστεί.

«Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας του Κασμίρ.

Horrific News from #Kashmir of a major terror attack in Pahalgam with tourists targeted. This at a time when JD Vance in India reminiscent of desperation by terrorists to grab international media. Chilling images. PM has spoken to HM Shah. Prayers. Breaking @themojostory pic.twitter.com/VJcgJzvcMW

Ινδικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ανέφεραν τουλάχιστον 20 νεκρούς από την επίθεση.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημος αριθμός νεκρών, αλλά οι αρχές έκαναν λόγο για την πιο φονική τέτοια επίθεση στην περιοχή εδώ και χρόνια.

Ανάμεσα στις τραγικές ιστορίες της ένοπλης επίθεσης ξεχωρίζει αυτή ενός νιόπαντρου ζευγαριού που έκαναν ταξίδι του μέλιτος στο Κασμίρ.

Η γυναίκα είδε να εκτελούν τον άνδρα της μπροστά στα μάτια της, ισχυριζόμενοι ότι τον σκότωσαν επειδή δεν ήταν μουσουλμάνος.

A newlywed’s honeymoon turned into horror in #Pahalgam as terrorists shot her husband for not being Muslim. They asked his name, caste then killed him point-blank in kashmir. Her life shattered forever.#Kashmir #UPSC pic.twitter.com/4s1OYAdsiE