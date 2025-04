Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε σήμερα τους ερευνητές από όλο τον κόσμο να επιλέξουν τη Γαλλία και την Ευρώπη, δίνοντάς τους ραντεβού στις 5 Μαΐου, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει τον αμερικανικό τομέα της έρευνας που απειλείται από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του, ο Μακρόν θα συγκεντρώσει στις 5 Μαΐου τη μεγάλη κοινότητα της έρευνας για μια συνάντηση της οποίας το περίγραμμα είναι ακόμη ασαφές.

Εδώ στη Γαλλία, η έρευνα είναι προτεραιότητα, η καινοτομία πολιτισμός, η επιστήμη απεριόριστος ορίζοντας, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Here in France, research is a priority, innovation is a culture, and science is a boundless horizon. Researchers from around the world, choose France, choose Europe! See you on May 5.



