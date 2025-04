Η Καλιφόρνια θα αμφισβητήσει στα δικαστήρια τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Πολιτείας αυτής, Γκάβιν Νιούσομ.

Σε ένα βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ ο Δημοκρατικός κυβερνήτης κατήγγειλε τη «μονομερή εξουσία που διεκδικεί η κυβέρνηση Τραμπ για να επιβάλει τη μεγαλύτερη αύξηση φόρων στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ».

Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Νιούσομ θα προσφύγει στα δικαστήρια με το επιχείρημα ότι ο νόμος τον οποίο επικαλέστηκε ο πρόεδρος Τραμπ για να επιβάλει δασμούς δεν του επιτρέπει να το κάνει μονομερώς για τα εμπορεύματα που εισάγονται στις ΗΠΑ, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου.

Η Καλιφόρνια από μόνη της είναι η πέμπτη οικονομία στον κόσμο. Βρίσκεται επομένως στην πρώτη γραμμή του εμπορικού πολέμου που ξεκίνησε ο Τραμπ.

«Η Καλιφόρνια είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική Πολιτεία (των ΗΠΑ), ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους στον κόσμο. Καμία άλλη Πολιτεία δεν θα πληγεί περισσότερο», επέμεινε ο Νιούσομ.

Donald Trump does not have the authority to unilaterally impose the largest tax hike of our lifetime with his destructive tariffs.



We’re taking him to court. pic.twitter.com/LAm1NRx300