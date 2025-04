Δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν χθες Τρίτη συντονισμένες επιδρομές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, στοχεύοντας τέσσερις συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη περισσότερων από 200 ατόμων σε πέντε χώρες, με την πλειονότητα των συλλήψεων να γίνεται στην Τουρκία. Η επιτυχημένη αυτή επιχείρηση προκάλεσε σοβαρό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών.

Παράλληλα με τις συλλήψεις, αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση «Μπουλούτ» («Σύννεφο» στα τουρκικά) προχώρησαν σε κατασχέσεις ποσοτήτων 21 και πλέον τόνων ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων 3,3 εκατομμυρίων χαπιών MDMA, ανακοίνωσε η Europol, ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, που συντόνισε το εγχείρημα.

«Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά πλήγματα εναντίον των ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος τα τελευταία χρόνια», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άντι Κράαχ, ο διευθυντής του ευρωπαϊκού κέντρου δράσης κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρωπόλ.

