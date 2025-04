Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στο Whitecliff Bay Holiday Park, στο Isle of Wight, στη Βρετανία, το μεσημέρι του Σαββάτου. Το αεροπλάνο φέρεται να προσέκρουσε σε μία καμινάδα και στην συνέχεια συνετρίβη σε πάρκο, όπου τυλίχτηκε στις φλόγες.

Οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι μάρτυρες ανέφεραν ένα ωστικό κύμα & δυνατό κρότο. Οι πυροσβέστες από το Newport & Ryde που έσπευσαν στην περιοχή βρήκαν το αεροσκάφος κατεστραμμένο, στο έδαφος να φλέγεται.

Το αεροπλάνο, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Bembridge. Δεν τραυματίστηκαν άνθρωποι στο έδαφος. Οι παρευρισκόμενοι βοήθησαν τους 2 επιβαίνοντες να βγει από τα φλεγόμενα συντρίμμια, ενώ η πυροσβεστική έσβησε τις φλόγες. Το πάρκο παρέμεινε ανοιχτό.

