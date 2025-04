Ξεκινούν άμεσα οι απευθείας συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποκαλύπτει ότι η αρχή θα γίνει το Σάββατο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Ιράν και ΗΠΑ έχουν διακόψει τις διπλωματικές τους σχέσεις από το 1979.

Ο Ντάναλντ Τραμπ πέταξε τη «βόμβα» στις κοινές δηλώσεις που παραχώρησε με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται στην Ουσάσινγκτον. Στις συνομιλίες με τον ισραηλινό πρόεδρο συζητήθηκαν το Ιράν, η Λωρίδα της Γάζας, η Τουρκία και η παρουσία της Συρία αλλά και οι δασμοί.

«Πιστεύω όλοι συμφωνούν με την επίτευξη συνομιλιών που προφανώς είναι προτιμότερη».

🚨BREAKING: President Trump: “We're having direct talks with Iran,"



"I think everybody agrees that doing a deal would be preferable to doing the obvious." pic.twitter.com/CesKQtrS2Q