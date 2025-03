Σκηνές αλλοφροσύνης εκτυλίχθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντάλας–Φορτ Γουόρθ, όταν μια γυναίκα, σε προφανή κρίση μανίας, γδύθηκε εντελώς και άρχισε να επιτίθεται σε υπαλλήλους και να προκαλεί καταστροφές μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, η Σαμάνθα Πάλμα φέρεται να μαχαίρωσε δύο άτομα με ένα μολύβι και να δάγκωσε έναν υπεύθυνο εστιατορίου μέσα στο αεροδρόμιο, κατά τη διάρκεια της μανιακής της κρίσης στις 14 Μαρτίου. Μάλιστα, η ίδια αυτοαποκαλούνταν «θεά Αφροδίτη» και ισχυριζόταν ότι είναι χαρακτήρες της Disney όπως η Άριελ και η Ποκαχόντας.

Manic woman strips naked and goes on wild stabbing, biting spree at Texas airport, video shows https://t.co/EnN1fCbxDf pic.twitter.com/aCtAWgNYFG