Άφωνους άφησε τους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης όταν διέκοψε τη συζήτηση μαζί τους για να απαντήσει σε ένα απρόοπτο τηλεφώνημα του Εμανουέλ Μακρόν.

Βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Χ δείχνει τον Ζελένσκι να δέχεται ερώτηση από μια γυναίκα δημοσιογράφο όταν ξαφνικά σηκώνει το κινητό τηλέφωνο και ακούγεται να απαντάει: «Συγγνώμη Εμανουέλ, έχω μια συζήτηση με δημοσιογράφους, μπορώ να σε πάρω εγώ σε 15-20 λεπτά;».

Macron unexpectedly called Zelensky while he was speaking with journalists.



When asked to confirm if it was the French president, Zelensky replied: “Yes, I just spoke with President Macron. We talk very often — about once a day, on average.” pic.twitter.com/YsR4CiSoqM