Η γαλλική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε ένα θέατρο στο κέντρο του Παρισιού, σήμερα τα ξημερώματα, κάνοντας χρήση δακρυγόνων προκειμένου να απομακρύνει περισσότερους από 400 μετανάστες, οι οποίοι είχαν καταλάβει τον χώρο εδώ και μήνες, την ώρα που εκατοντάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για την εκκένωσή του.

Οι μετανάστες, μεταξύ αυτών πολλοί ασυνόδευτοι ανήλικοι, είχαν καταλάβει το θέατρο «Gaite Lyrique», έναν συναυλιακό και καλλιτεχνικό χώρο, από τη 10η Δεκεμβρίου, αναζητώντας ένα μέρος για να μείνουν.

Η αστυνομία, με εξάρτυση για την καταστολή ταραχών, προσέγγισε το θέατρο ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή εκατοντάδων διαδηλωτών, που φώναζαν «ντροπή, ντροπή», καθώς προσπαθούσαν να προστατευτούν από τα δακρυγόνα.

