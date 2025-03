Ένα 10χρονο αγόρι από το Μίσιγκαν πέθανε με φρικτό τρόπο όταν η παχύσαρκη ανάδοχη μητέρα του έκατσε πάνω του για πέντε λεπτά, τιμωρώντας τον επειδή έκανε αταξίες, συνθλίβοντάς τον κάτω από το βάρος των 150 κιλών της.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η Τζένιφερ Γουίλσον είπε στην αστυνομία ότι ο μικρός Ντακότα Στίβενς είχε φύγει εκείνο το πρωί από το σπίτι της και όταν τον επέστρεψε από το σπίτι ενός γείτονα, άρχισε να συμπεριφέρεται άτακτα.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξέτασε η «Express US», η Γουίλσον ανέφερε ότι ο 10χρονος, ο οποίος ζύγιζε μόλις 41 κιλά, έπεσε με δύναμη στο γκαζόν έξω από το σπίτι της. Τότε, εκείνη κάθισε πάνω του ενώ καλούσε την κοινωνική λειτουργό του, αδιαφορώντας για τις κραυγές του, μέχρι που το παιδί σταμάτησε να κινείται.

