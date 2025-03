Οι ΗΠΑ και η Ρωσία ζήτησαν να συνεδριάσει τη Δευτέρα (10/3/25), κεκλεισμένων των θυρών το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την κλιμάκωση της βίας στη Συρία.

Το αίτημα των ΗΠΑ και της Ρωσίας με φόντο τις εχθροπραξίες στη Συρία, έκαναν γνωστό διπλωμάτες, το βράδυ της Κυριακής (9/3/25).

Νωρίτερα, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ανακοίνωνε πως 830 αλαουίτες άμαχοι σκοτώθηκαν από την Πέμπτη από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας και οργανώσεις που συνδέονται μ’ αυτές, στη διάρκεια μαχών με πιστούς στον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ στη δυτική Συρία.

Αυτός ο νέος απολογισμός των βιαιοτήτων αυξάνει τον συνολικό απολογισμό σε τουλάχιστον 1.311 νεκρούς, από τους οποίους 481 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και μαχητές πιστοί στη φατρία του Άσαντ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο Λονδίνο, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέβιντ Λάμι δήλωσε πως οι πληροφορίες για πολλούς φόνους αμάχων στις παραλιακές περιφέρειες της Συρίας είναι «φρικτές» και κάλεσε τις αρχές στη Δαμασκό να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι Σύροι προστατεύονται από τη βία.

The reports that large numbers of civilians have been killed in coastal areas in Syria in ongoing violence are horrific.



The authorities in Damascus must ensure the protection of all Syrians and set out a clear path to transitional justice.