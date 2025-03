Τις τελευταίες κινήσεις τους στο πεδίο των μαχών κάνουν Ρωσία και Ουκρανία πριν ξεκινήσει ο «πόλεμος» των διαπραγματεύσεων για τη λήξη των εχθροπραξιών. Τα ουκρανικά στρατεύματα ελέγχουν την περιοχή του Κουρσκ, με τους Ρώσους να προσπαθούν για την ανακατάληψη της περιοχής, στερώντας με τον τρόπο αυτό ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο από την ουκρανική φαρέτρα.

Χρησιμοποιώντας τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, Ρώσοι στρατιώτες κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους Ουκρανούς προσεγγίζοντας τη Σούτζα σε ένα σχέδιο που φάνηκε εντελώς αποτελεσματικό για τον ρωσικό στρατό.

🇷🇺🇺🇦And here are the shots of the journey through the pipe to Sudzha. The soldiers had to walk 12 kilometers. Through the pipe. pic.twitter.com/JAl9NvshdD