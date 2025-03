Ο Χάντερ Μπάιντεν υποστηρίζει ότι είναι πλέον ένας «πεινασμένος καλλιτέχνης» αφότου ο πατέρας του, Τζο Μπάιντεν, δεν βρίσκεται πια στον Λευκό Οίκο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, o Χάντερ Μπάιντεν δήλωσε σε δικαστικά έγγραφα ότι έχει βυθιστεί σε χρέη εκατομμυρίων δολαρίων, κανείς δεν αγοράζει τα έργα του και το σπίτι του καταστράφηκε από τις πυρκαγιές του Λος Άντζελες. Η νομική του κατάθεση είχε στόχο να πείσει έναν ομοσπονδιακό δικαστή να απορρίψει τη μήνυση που είχε καταθέσει ο ίδιος εναντίον πρώην συμβούλου του Λευκού Οίκου επί Τραμπ, κατηγορώντας τον για παράνομη πρόσβαση στον φορητό του υπολογιστή.

Hunter Biden says his art sales plunged since dad left White House, bemoans LA wildfires — as he claims he’s broke in bombshell legal filing https://t.co/24JPoCUn74 pic.twitter.com/5OiEk86WSl